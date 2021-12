Tirsdag ble meteren innført igjen, og begrensninger på antall personer som kan være samlet ble gjeninnført. Det får konsekvenser for julegudstjenestene mange steder.

– Jeg håper vi kan åpne kirkene for flest mulig, men vi må følge forskrifter og ta smittevernet på alvor, sier driftsleder i Skien kirkelige fellesråd, Gudmund Kverndalen.

Han synes det er trist at julehøytiden nok en gang preges av restriksjoner, men opplever at folk flest har stor forståelse for det.

TRIST: Driftsleder i Skien kirkelige fellesråd, Gudmund Kverndalen, hadde håpet på en julehøytid uten restriksjoner. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Ikke digital påmelding

Det er spesielt gudstjenestene på julaften som er utfordrende med tanke på antall- og avstandsbegrensningene.

I fjor opplevde flere kirker at de måtte avvise folk i døra.

Kirkeverge i Holmestrand kirkelige fellesråd, Øivind Eismann, sier de gjorde seg noen erfaringer som de tar med seg inn i planleggingen av årets julegudstjenester.

– Vi kommer ikke til ha elektronisk påmelding. Dels fordi det ekskluderer en del, og dels fordi flere reserverte billetter uten å komme til kirkene. De første som nå møter opp, er de som får plass. Når det er fullt så er det fullt, sier Eismann.

Ellers vil gudstjenester og arrangementer frem mot jul gå som normalt i Holmestrand med de konsekvensene restriksjonene har. Han legger til at noen har valgt å avlyse planlagte konserter, som ikke er i regi av kirken.

– Hva tenker du om at vi skal gjennom nok en jul med strenge tiltak?

– Det er så kjedelig at jeg har egentlig ikke ord på det. Vi gledet oss jo alle i høst når ting åpnet opp. Vi så frem til en normal julefeiring, men det er helt nødvendige tiltak som vi må forholde oss til. Men jeg tror mange er veldig slitne og lei dette her.

Må finne alternativer

– Hovedbudskapet er at vi ikke avlyser, men vi tilpasser oss, sier kommunikasjonsansvarlig i kirkelig felles råd i Oslo, Finn Folke Thorp.

Det avgjøres lokalt hva de klarer å gjennomføre med tanke på ressurser og størrelse på kirkebygg. Men at noe må avlyses, er nok ikke til å unngå, ifølge Thorp.

Når det gjelder julaften, legges det nå planer for hvordan de skal tilrettelegge for at alle som ønsker, får være med på gudstjeneste.

– Tror du dere må avvise folk i døra på julaften enkelte steder?

– Jeg tror og håper at vi ikke må avvise folk. Det kunne vi risikere før korona også på grunn av plassbegrensninger når det kommer til brannforskrifter. Så det er klart det kan skje, men jeg håper vi finner andre løsninger.

Thorp understreker at det er viktig å huske på at julen ikke er avlyst, til tross for restriksjoner de gjerne skulle vært foruten i år.

– Noe markering av julen, ute eller inne eller i andre former, det blir det. Vi stenger ikke ned, det er et viktig budskap å gi ut til folk.

Skal være trygt

I Larvik har de også startet planleggingen for hvordan julaften skal løses slik at flest mulig får delta på gudstjeneste.

Kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød sier kirken skal være åpen og tilgjengelig for mennesker som trenger det. Samtidig at det skal være trygt å komme til kirken.

IKKE PLASS: Med restriksjoner på avstand og antall blir det vanskelig å få plass til alle som ønsker å komme i kirken på julaften, forteller kirkeverge i Larvik, Sigrid Kobro Stensrød. Foto: Aina Indreiten / NRK

– Kan det være at det ikke er plass til alle som ønsker å komme på julaften?

– Ja, det vil nok være en konsekvens, for på julaften så har vi gjerne flere gudstjenester i mange av kirkene våre. Nå er det i gjennomsnitt en halvering i antall vi kan være til stede, og da er det klart at da er det mange som ikke kan komme, det er ikke plass til alle.

Også i Porsgrunn vurderes det om det er mulig å gjennomføre flere gudstjenester på julaften, for å slippe å avvise folk på kirketrappa.

– Pandemien er ikke over, og vi må ta situasjonen på alvor. Samtidig har vi ønske om å åpne kirken for folk, så det er en ugunstig situasjon at det ikke er plass til alle som ønsker å komme, sier kirkesjef Johannes Sørhaug.

Flere av kirkevergene opplever også en del avlysninger av førjulsarrangementer. I tillegg er en del julevandringer for skole- og barnehagebarn avlyst, for andre året på rad.

– Det er et tap for både skolen og for kirken at vi ikke får lov å inkludere barna våre i både advent og juletid, sier Stensrød i Larvik.