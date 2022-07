«Skyt Freya!» skrev marinbiolog Per Espen Fjeld i en kronikk som ble publisert tidligere i dag.

Han visste at det kom til å skape reaksjoner.

– Intensjonen er jo å sette det hele litt i perspektiv, sier han.

– Jeg mener at Freya skal forvaltes sånn som vi forvalter nesten alle andre dyr her i Norge. Vi skyter og avliver dyr som er plagsomme, koster oss penger, er til sjenanse, eller er farlige. Det gjør vi hele tiden.

SLAPPER AV: Den kjente hvalrossen Freya tok seg til rette i en båt i Frognerkilen i Oslo. Foto: Daphne Steketee / NRK

Skaper problemer

Kjendishvalrossen har beveget seg fra havn til havn på Østlandet og Sørlandet de siste månedene, og er blitt en slags attraksjon.

Men Freya har gjort skade, spesielt ved å slappe av i fritidsbåter. Fiskeridirektoratet har også advart folk mot at det kan være farlig å komme for nær hvalrossen.

Siri Martinsen i dyrevernsorganisasjonen NOAH, er helt uenig i at Freya bør avlives.

– Det er galt å ta livet av et vilt dyr bare fordi man irriterer seg over det, sier Martinsen.

– Å ta livet av henne fordi hun legger seg på en luksusbåt fordi det ligner på et fjell, det sender ekstremt dårlige signaler. At alle våre ting har prioritet foran dyrelivet.

– Artsrasisme

Hvalrossen er en fredet art, og Fiskeridirektoratet har uttalt at det ikke er aktuelt å avlive Freya.

Marinbiolog Per Espen Fjeld mener behandlingen av kjendishvalrossen er et resultat av «artsrasisme».

– At store karismatiske dyr, og søte og pene dyr, får bedre behandling enn andre dyr.

Han viser til at det lages fellingstillatelser for andre dyr som skaper problemer.

– Alt fra en hakkespett som ødelegger telefonstolper til en ulv som dreper sau, sier Fjeld.

Foto: Helena Rønning / NRK

Næringsvandring

Mandag var han gjest i Dagsnytt 18, i debatt med sjøpattedyrforsker Kathrine Ryeng i Havforskningsinstituttet.

Ryeng mener det blir feil å snakke om avliving av hvalrossen, så lenge Freya ikke er til fare for menneskers liv og helse.

Hun sier også at hvalrossen kan finne på å dra tilbake for å pare seg, og dermed få betydning for bestanden.

– Jeg tror hun er på næringsvandring. Hun er ikke kjønnsmoden, så hun har det ikke travelt med å komme tilbake og pare seg.

– Fullstendig på villspor

Fjeld er uenig, og mener hvalrossen uansett ikke har betydning for bestanden.

– Den er fullstendig på villspor. Selv om man skulle klare å sende den tilbake, er den kun ett individ av mange tusen og har ingen som helst betydning.

– Det er i Arktis de hører hjemme. Det er der alle hvalrossene er, og det er der vi må ta vare på hvalrossen som art og som bestand, sier Fjeld.