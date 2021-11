Ni personer er i dag framstilt for varetektsfengsling, siktet for organisert menneskesmugling.

Det opplyser Sør-Øst politidistrikt torsdag.

– Det betyr at vi mistenker dem for å ha smuglet mennesker inn i landet, sier leder for Felles enhet for utlending og forvalting i Sør-Øst politidistrikt, Torill Sorte.

Sør-Øst politidistrikt og Oslo politidistrikt har samarbeidet om etterforskning i saken over lengre tid.

– På tirsdag valgte vi å gå til pågripelse av ni personer. Disse er i dag fremstilt for varetektsfengsling i Drammen tingrett.

Utelukker ikke flere pågripelser

Politiet ønsker ikke å si noe om hvem de siktede er, eller hvor de kommer fra. De er pågrepet i de to politidistriktene som har jobbet med saken.

Politiet har gjennomført ransaking på flere steder. Det er også gjort flere beslag.

– Vi trenger tid til å gå gjennom dette for å få oversikt, sier Sorte.

Både kvinner og menn er pågrepet.

– Det er alvorlig. Det betyr at du utnytter folk ved å ta betalt for å smugle folk fra et land, hvor de kanskje er i krise og har det vanskelig, til et annet land ulovlig.

Noen av de pågrepne er også mistenkt for å oppholde seg ulovlig i Norge.

– Noen blir også smuglet mot sin vilje, og tatt med uten at de ønsker å flytte til et annet land.

Etterforskning

Nå går politiet inn i en ny fase av etterforskningen. Nå skal det gjennomføres avhør og de skal ha gjennomgang av det som er beslaglagt.

– Vi kan heller ikke utelukke at flere pågripelser i saken. Det er for tidlig å si noe om omfanget. Det vil den videre etterforskingen være med på å kartlegge, sier Sorte.