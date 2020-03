Nektes samvær med barna av frykt for smitte

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Familievernkontorene har vært stengt i halvannen uke, noe som allerede merkes godt i mange familier med delt omsorg for barna.

Fortvilet over situasjonen

Mental helse opplyser at de har fått mange henvendelser om problemstillingen den siste tiden.

Smittevernhensyn har de siste dagene blitt et hyppig brukt argument når det oppstår uenighet om samvær, forteller Sigrid Øyen Mull, som er nestleder i organisasjonen.

– De ringer oss og forteller at de ikke får ha samvær med barna sine, fordi den som har hovedomsorgen er redd for smitte, sier hun til NRK.

Mange er fortvilet over situasjonen.

Mull understreker at de er klar over at de bare får den ene siden av historien når foreldre ringer inn til dem.

– Vi tar ikke stilling til hvem som burde ha omsorgen for barnet eller ikke, men har forståelse for at dette er vanskelig, sier hun.

Mye usikkerhet

Advokat Renathe Danielsen har barnerett og familierett som sitt spesialområde. Hun mekler også i mange konflikter mellom foreldre etter en skilsmisse der omsorg for barna står i fokus.

– KREVER GODT SAMARBEID: Renathe Danielsen, har lang erfaring med barne- og familierett. Foto: Privat

Etter at familievernkontorene og skolene stengte, ble hun tidlig kontaktet av foreldre som opplevde at barnet ble satt i karantene i sitt andre hjem.

– Mange er usikre på hvordan de skal praktisere avtalene som tidligere er inngått, sier hun.

Advokaten har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet for å få veiledning i de aktuelle spørsmålene.

Dersom barnet er i karantene hos den ene av foreldrene, men bor i samme kommune som den andre, skal barneavtalen følges.

– Dette er under forutsetning av at barnet ikke har symptomer på koronasmitte, sier Danielsen til NRK.

Konflikter blusser opp

Ekstra vanskelig er det for dem som ikke har kommet i havn med en avtale.

Da er det opp til foreldrene å finne en løsning i forbindelse situasjonen som har oppstått.

Flere av disse foreldrene er i en såkalt høykonflikt, og har problemer med å samarbeide i utgangspunktet.

– Når familievernkontoret i tillegg er stengt, baller det fort på seg, erfarer advokaten.

Hennes råd er å gi litt ekstra så lenge situasjonen pågår.

– Nå er det tid for våpenhvile. Dette krever at foreldre klarer å samarbeide med hverandre, sier advokaten.

Jobber med å finne løsninger

Even Tengesdal, daglig leder ved Familievernkontoret i Skien, opplyser at det jobbes med å finne alternative løsninger så foreldre kan få hjelp.

Han oppfordrer samtidig folk til å gå litt ekstra i seg selv fremover.

– Vi har uansett ikke myndighet til å skjære gjennom og bestemme noe. Man må forholde seg til de forholdene som gjelder og de avtaler som tidligere er inngått, sier han.

Det samme mener Vegard Høgli, medisinskfaglig rådgiver i Skien kommune.

Vegard Høgli, medisinskfaglig rådgiver i Skien kommune. Foto: Richard Aune / NRK

Han ser det ikke som problematisk at barn kan flytte mellom hjemmene, så lenge de er friske.

– Smittevernfaglig må vi tenke på barnets beste og se på begge omsorgspersonene som en enhet, mener han.