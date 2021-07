Kragerø-skjærgården er utvilsomt vakker. Med nesten 495 øyer, holmer og skjær har området lenge vært populært for hyttebygging.

Mer enn 4.000 fritidsboliger i en kommune med snaue 11.000 innbyggere skaper tidvis friksjon.

Hugget ned gamle furutrær

På Borteid, noen kilometer utenfor Kragerøs bykjerne, er det nylig satt opp flere nye hytter.

I den forbindelse har utbygger hugget ned mer enn 80 furutrær i et område på cirka fem mål.

Det skaper reaksjoner.

– Det er over 110 år gamle trær. Forholdet er anmeldt, men skaden er uopprettelig, sier Pernille Hansen i Norges Naturvernforbund.

ANMELDER: Pernille Hansen, nestleder i sentralstyret til Naturvernforbundet. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Hun har selv talt årringer i mange av stubbene som står igjen.

Trærne stod i et såkalt landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Det betyr at området har et spesielt vern, som skal sikre at det kommer allmennheten til gode.

– Her har man reguleringsplaner som er knallsterke for at trærne skal få stå. Dette blir ikke registrert av utbygger. Hyttebygging er et av de største problemene for norsk natur, mener Hansen.

Venter på politiet

Borteid Eiendom, som er ansvarlig for hyttebyggingen, mener de ikke har gjort noe galt. De synes hogsten har bidratt til å forskjønne området.

Entreprenøren venter på en henvendelse fra politiet.

– Jeg har ikke hørt noe fra verken politiet eller Naturvernforbundet. Jeg vil selvsagt gi en forklaring om politiet tar kontakt, sier daglig leder Knut Ramberg til NRK.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

HOGST: På Borteid i Kragerø-skjærgården har utbygger hugget trær for at hytteeierne skal få finere utsikt. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Naturvernforbundet er sterkt uenig i at hogsten forskjønner området.

– Det er mange dyrearter som lever her. De er avhengige av dette området. Da kan vi ikke bare hugge trær fordi vi synes det er fint med utsikt, sier Hansen.

Politiet bekrefter at de har mottatt en anmeldelse, og sier at saken skal etterforskes.

– Anmeldelsen er gjennomgått, og arbeidet med å forberede etterforskningsskritt er i gang, sier politioverbetjent Tom Birger Larsen ved seksjon for økonomi og miljøkriminalitet i Sør-Øst politidistrikt.

Håper flere anmelder

At Naturvernforbundet går til anmeldelse hører til sjeldenhetene. Det kan det imidlertid bli en endring på, tror fagsjef Holger Schlaupitz.

– Terskelen er ganske høy. Vi kommer nok til å gjøre dette noe oftere framover når klare lovbrudd gjøres på naturens bekostning.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, har tidligere tatt til orde for at både privatpersoner og organisasjoner må anmelde tilfeller som dette.

– Summen av alle disse sakene er alvorlig for naturen. Derfor er det viktig å statuere et eksempel.

– Alvorlig

ALVORLIG: Kommunedirektør i Kragerø, Inger Lysa sier at hogst som dette kan medføre sanksjoner. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Kragerø kommune har godkjent reguleringsplanen for de ni hyttene på Borteid. Nå skal de ut for å telle stubber, spesielt i strandsonen.

Inger Lysa, kommunalsjef i Kragerø kommune, sier at hogsten kan få konsekvenser.

– Vi ser alvorlig på saken. Dette er områder som skal være beskyttet mot alle typer inngrep og tiltak. Om noen har tatt seg til rette i et slikt område, kan det medføre sanksjoner, understreker hun overfor NRK.