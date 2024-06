Når turistene kommer ligger politibåten til kai: – Frykter ulykker

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Politiet i Telemark har ikke ressurser til å bemanne politibåten om sommeren.

Dette skaper bekymring blant lokalbefolkningen som frykter økt ulykkesrisiko på sjøen.

I snitt har 31 personer dødd hvert år i ulykker knyttet til fritidsbåter siden 2001.

I nabofylket Vestfold er situasjonen annerledes, der har de daglig bemanning av politibåten.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud mener det er en underlig prioritering fra politiet i Telemark.

Politimesteren i Sør-Øst politidistrikt mener de har en god beredskap langs Telemarkskysten. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



Båtene ligger tett i tett i Blindtarmen i Kragerø. Det er et yrende folkeliv i byen. Det anslås at 50.000 turister ferierer her.

Skjærgården med nær 500 øyer, holmer og skjær er trafikkert om sommeren.

Kysten langs Kragerø, Langesund og Brevik er som vannets motorvei i sommermånedene.

Men for politiet blir det en blindsone.

Mener de ikke har penger

– Vi har ikke penger til å bemanne politibåten. Det er beklagelig. Vi skal bruke den i sommer, men vi har ikke mulighet til å ha egne båtbemanningslister, slik vi hadde tidligere, sier Nils Anders Bruun i politiet.

Nils Anders Bruun i politiet skulle gjerne brukt mer tid i båten. Men politiet har ikke råd til fast bemanning av politibåten. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Bruun er trafikk- og sjøkoordinator i politiet i Telemark og har mange års erfaring fra politibåten.

– Vi skulle gjerne vært mye mer på sjøen. Men det har vi ikke mulighet til, sier politistasjonssjef i Kragerø, Øystein Skottmyr.

Bruun innrømmer at det blir lite patruljering på sjøen i Telemark.

– Det er så mye som skjer på land. Og vi har et begrenset antall patruljer som er tilgjengelig, og de blir «spist opp» av den oppdragsmengden politiet har.

Tør ikke sette båten på vannet

Fastboende frykter det blir «vill vest» og flere ulykker på sjøen når politiet ikke er til stede.

– Når de har en politibåt så bør de jo bruke den. Jeg synes det er merkelig prioritering. Vi har sett flere eksempler på hvor galt det kan gå på sjøen, sier Jesper Nielsen i Brevik.

Jesper Nielsen og Andre Knudsen i Brevik frykter konsekvensene av lite synlig politi på sjøen. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Jeg tror flere vil tøye grensene. Når politiet ikke er til stede, øker muligheten for at det kan skje ting, sier Dan Skiebe.

– Lite synlig politi vil få konsekvenser, det er jeg helt sikker på. Da blir det mer råkjøring, og i disse områdene med trange farvann blir det farlig. Jeg vet ikke om jeg i det hele tatt tør å sette båten på vannet, sier Bernt Dalen.

Bernt Dalen er usikker på om han i det hele tatt skal sette båten på sjøen denne sesongen. Han frykter råkjøring og tyverier. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Mange dødsulykker

Siden 2001 har Sjøfartsdirektoratet registrert ulykker med omkomne på sjøen.

I snitt har 31 personer dødd hvert år i ulykker knyttet til fritidsbåter.

I fjor omkom 23 personer i slike ulykker i Norge. Av disse var 11 påvirket av alkohol.

– Vi ønsker oss mer politi på sjøen. Vi ser lite til dem, og det er ikke bra, sier Gard Ask Knutsen, operativ leder for redningsskøyta i Kragerø.

Gard Ask Knutsen ved redningsskøyta i Kragerø skulle gjerne sett mer til politiet på sjøen. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Synlig politi virker preventivt, spesielt på ruskjøring og høy fart, sier han.

– Hvis folk vet at det er liten sjanse for å bli stoppet av politiet, kan de fort komme til å bryte loven. Å kjøre i ruspåvirket tilstand i Kragerøskjærgården er veldig farlig.

Fast bemanning i nabofylket

I samme politidistrikt, i nabofylket Vestfold, er situasjonen en helt annen.

De har nemlig daglig bemanning av politibåten. Det har de også i Agder.

– Vi har prioritert å ha en fast sjøtjeneste. Det er viktig å være på sjøen. Det virker forebyggende, sier Kjell Riise, seksjonsleder i politiet i Vestfold.

Kjell Riise er seksjonsleder i politiet i Vestfold. Han mener det er viktig at politiet er synlig til stede på sjøen. Foto: Erlend Frafjord / NRK

Han sier de vil ha folk i politibåten hvert eneste døgn gjennom sommeren.

– Det handler om sikkerhet. Ulykker på sjøen skjer ofte i forbindelse med alkohol og rus, og ved å være synlig tror vi at vi forebygger slike hendelser, sier Riise.

– Merkelig

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Bård Hoksrud, synes det er en underlig prioritering fra politiet i Telemark.

– Det er vanvittig mye mennesker i skjærgården på sommeren, da synes jeg det er spesielt at politiet prioriterer som de gjør. Bare ved å være synlig og til stede i båt gjør politiet et viktig forebyggende arbeid.

Bård Hoksrud (Frp) reagerer på at politiet ikke bemanner politibåten i Telemark om sommeren. Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Hoksrud er også redd for at det blir flere ulykker.

– Det er merkelig at Vestfold, i samme politidistrikt, har råd, og ikke vi i Telemark.

Politimesteren i Sør-Øst politidistrikt mener de har en god beredskap langs Telemarkskysten.

– Vi planlegger båttjenesten ut fra ressursene vi har. Politibåten i Vestfold vil kunne være med å dekke opp når det skjer ting i Telemark. Også andre aktører som redningsselskapet og kystvakta kan være med og sørge for forebygging av ulykker langs kysten, sier politimester Ole B. Sæverud.