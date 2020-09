En mann i 30-årene ble skutt og drept av politiet i nærheten av Bolkesjø turisthotell i Telemark tirsdag ettermiddag.

Det ble avfyrt flere skudd. Det bekrefter både politimester i Sør-Øst politidistrikt Ole Bredrup Sæverud, og vitner på stedet.

Om mannen selv var bevæpnet er foreløpig uvisst. Spesialenheten for politisaker etterforsker nå saken.

Opplevdes uoversiktlig

Hans Erik Børjesson, som eier leilighetene, forteller at han ble varslet om at det skjedde noe ved leilighetsbygget.

Da ba han en av sine ansatte, som var på stedet, å sjekke hva som skjedde. Kort tid etter ringer en av beboerne han.

– Han forteller at det hagler kuler og fliser over hodet hans i en naboleilighet. Jeg forklarer at det er en aksjon på gang, og ber ham komme seg i dekning. Alt oppleves uoversiktlig og kaotisk, sier Børjesson.

Niklas Lind, Børjessons ansatte, forteller at han ser to politimenn og to menn som står på utsiden. Han spør de to mennene om hva som skjer, og de ber han snakke med politiet.

– Da kommer en politimann løpende og spør «Hvor er det?» Politiet løper inn, og mindre enn ett minutt etterpå høres skuddene, forteller Lind.

Han reagerer på at skuddene kom så raskt.

Videre forteller han at det er lytt mellom leilighetene og at en nabo skal ha hørt mannen spille musikk og snakke i telefonen før det ble helt stille.

– Så hørte han pistolskudd. Han har ikke hørt at noen roper «legg deg ned» eller «slipp våpenet». Han hørte bare skudd, sier Lind.

En mann i 30-årene ble tirsdag ettermiddag skutt og drept av politiet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Naboene ble ikke varslet

Børjesson reagerer også på hendelsesforløpet og på hvordan naboleiligheten har fått skudd inn.

Samtidig understreker han at hvordan denne situasjonen har eskalert, er det bare dem som var tilstede som kan si noe om.

Ifølge Børjesson ble ikke mannen som bor i naboleiligheten varslet. Han hadde kontaktet huseier helt forstyrret og lurt på hva som skjedde.

– Det er en skrekkopplevelse. Vi er i sjokk alle sammen, sier Børjesson.

– Vi har en del spørsmål vi sannsynligvis ikke får svar på. Videre etterforskning vil vel avdekke dette, sier Børjesson.

Kona har mange spørsmål

Kona til den døde mannen sitter igjen med mange spørsmål, sier hennes bistandsadvokat Tollef Skobba.

– Det viktigste spørsmålet er å finne ut hva som har skjedd, sier Skobba.

Kona sier at mannen ikke hadde skytevåpen i leiligheten. Hun kan ikke forstå hvordan han kan oppfattes som truende.

Hun er opptatt av å fortelle hva slags type mannen hennes var og hvor mye omsorg han hadde for barna.

– Terskelen for politiet for å skyte og drepe noen bør være ekstremt høy. Nå håper jeg en grundig etterforskning vil vise om det var nødvendig i dette tilfellet, sier bistandsadvokaten.

Melding om trusselsituasjon

Politimester i Sør-Øst politidistrikt, Ole Bredrup Sæverud sier det er vanskelig å kommentere det som skjer på stedet og som leder frem til at det blir avfyrt skudd.

Dette er det Spesialenheten nå skal etterforske videre.

TRUSSELSITUASJON: Politimester i Sør-Øst politidistrikt Ole Bredrup Sæverud forteller at meldingen som kom inn til politiet handlet om en trusselsituasjon. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

– Det jeg er trygg på er at om politiet har gjort feil i denne situasjonen så kommer det frem i spesialenhetens etterforskning. Men det er for tidlig å si noe om det nå, sier Sæverud.

Han forteller videre at meldingen, som kom inn til politiet, omhandlet en trusselsituasjon. I tillegg fikk politiet den del opplysninger på vei til stedet, blant annet om mannens helsetilstand, som førte til at det ble tatt en avgjørelse om bevæpning.