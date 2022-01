Nabo ringte nødetatene: – De falt ned forbi vinduet mitt

De to mennene som er tiltalt for blant annet grov vold mot tre personer i en leilighet i Horten i 2019, nekter straffskyld.

Det kom frem da rettssaken mot de to startet i Horten tinghus i dag.

– De fornærmede har hatt betydelige skader utover det min klient forventet da han gikk opp i leiligheten, sier Chamkor Singh Nagra, forsvarer for en av de to tiltalte mennene.

Ifølge tiltalen falt to av de fornærmede rundt sju meter etter at de forsøkte å rømme fra overfallsmennene, gjennom et vindu i tredje etasje.

VAR I LEILIGHETEN: – Min klient erkjenner å ha vært på stedet, men ikke straffskyld etter tiltalen, sier Chamkor Singh Nagra. Foto: Aina Indreiten / NRK

Vekket av maskerte menn

Natt til lørdag 24. august 2019 lå tre unge menn fra Afghanistan og sov i en leilighet i Horten da de ble vekket av tre svartkledde personer ca. klokken 04.45.

Mennene var ikledd masker, hansker og bevæpnet med batonger og slagvåpen.

– Jeg våknet av et slag mot hodet. Jeg trodde det var en av kameratene min som vekket meg, men da jeg snudde meg rundt for å sove videre fikk jeg et hardt slag i hodet.

Det fortalte en av de fornærmede da han forklarte seg i retten i dag.

Den nå 20 år gamle mannen forklarer at han ble dratt ut av senga og kastet inn i stua.

I stua ble de tre vennene slått med batonger mot kroppen og hodet. En av overfallsmennene skal også ha truet med å skyte dem.

– Jeg tenkte bare på å overleve. Jeg sa de kunne få bankkort og mobiltelefon, eller hva de ville ha.

20-åringen er sterkt preget under sin forklaring og må ta en pause før han klarer å fortsette.

– Vindu var eneste vei ut

Den 20 år gamle mannen forteller at de ikke kunne flykte ut døra, da en av overfallsmennene sperret gangen, og at den ene kameraten hans hoppet ut av vinduet.

– De slo ham veldig hardt. De slo også etter ham da han hoppet, forteller 20-åringen.

Han forklarer at de hørte; drep, drep, før også den andre kameraten hoppet ut.

20-åringen forklarer i retten at også han bestemte seg for å hoppe for å unnslippe overfallsmennene.

– Den eneste veien ut var gjennom vinduet, forteller han i retten.

– Fryktet du for livet?, spør aktor.

– Ja, svarer 20-åringen.

Han forklarer at han besvimte etter å ha blitt slått og sprayet i ansiktet med et brannslukningsapparat. Da han våknet var han alene i leiligheten.

ALVORLIG SAK: To personer ble kritisk skadd. Dette er en alvorlig sak, sier aktor Anders Mandal Funnemark. Foto: Aina Indreiten / NRK

Nabo varslet nødetatene

Det var en nabo som varslet nødetatene om overfallet. Kvinnen bodde i 2. etasje og ble vitne til at to personer falt ned forbi vinduet.

Da kvinnen ringte nødetatene fortalte hun at de blødde voldsomt.

– Jeg så to personer falle ned forbi vinduet. Det er blod overalt, fortalte kvinnen.

Naboen blir spurt om hun kan gå ut og sjekke tilstanden til mennene, men da svarer kvinnen at hun ikke tør det.

– Det er en mann med balltre her. Han slår til dem, fortalte kvinnen i nødsamtalen.

Nødetatene ble også varslet av en sykepleierstudent som kom til etter at de maskerte mennene forlot stedet.

Hun fortalte at mennene som lå på fortauet blødde kraftig og at en av dem hadde pusteproblemer.

Sykepleierstudenten ga mennene førstehjelp fram til ambulansen kom til stedet.

HORTEN TINGHUS: Det er satt av sju dager til rettssaken som går for Vestfold tingrett, i Horten tinghus. Foto: Aina Indreiten / NRK

Livet er ødelagt

20-åringen forklarer at han kikket ut av vinduet da han våknet alene i leiligheten og så kameratene ligge nede på fortauet.

– Jeg var redd, men gikk ned, og da jeg kom ut var politiet der. Da følte jeg meg trygg igjen, forklarer han.

Den afghanske 20-åringen kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker i 2015. Før overfallet hadde han et bra liv i Norge, men nå orker han lite og sover dårlig.

– Jeg ser for meg bildet av dem hele tiden. Det er svartkledde menn som slår og slår. Livet mitt er ødelagt, forklarte han.

Motivet for overfallet er ikke kjent, men det skal ikke være noen relasjon mellom de tiltalte og fornærmede.

De to andre fornærmede og de to tiltalte skal forklare seg for retten senere. Det er satt av sju dager til saken.