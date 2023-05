Nå kommer sommervarmen

Fredag morgen lå tåkeskyene over Østlandet, men i løpet av dagen kommer både sola og varmen tilbake.

– Det er fortsatt en fare for at du kan bli noe lokal tåke om morgenen i løpet av helga, men for det meste så blir det pent vær, sier vakthavende meteorolog, Ingvild Villa.

– Smak av sommer

I helgen kommer sommervarmen for fult på Østlandet. Flere steder vil få se 20-tallet på gradestokken.

– Det blir enda høyere temperaturer i helga. Det kan nok komme godt over 20 grader de fleste plassene. Det ser ut som om sommeren kommer nå i helga, sier Villa.

Ingvild Villa, statsmeteorolog hos Meteorologisk institutt Foto: Meteorologisk institutt

I Oslo-området kan det bli opptil 25 grader i helgen, men også andre deler av landet får mer sommerlige temperaturer.

– Det ser jo faktisk ut som om så å si alle får en liten smak av sommeren i Nord-Norge, sier Villa.

For selv om det er vått og grått fredag, og meldt det samme været lørdag, blir det bedre også der søndag.

– På søndag skal også de få litt smak av sommer. Det kan nok bli oppimot 20 grader i indre strøk, sier meteorologen.

FORELØPIG GRÅTT: Slik så det ut i Stavern fredag morgen. Foto: Håkon Lie / NRK

Flere værvinnere

– Når det gjelder Vestlandet og Trøndelag, så får de også en relativ fin helg, men også der er det litt fare for noe tåke langs kysten.

– Hvor får vi det beste været?

– Det blir flere værvinnere, men hvis du ser på høyest temperatur og flest soltimer, altså det de fleste forbinder med det beste været, blir det Østafjells, sier Villa.

Langtidsvarsel for Oslo på Yr.no Foto: Skjermbilde

Varmt også neste helg

Det fine været varer fram mot neste helg ifølge langtidsvarselet, avbrutt av litt kjøligere vær i begynnelsen av uka.

– Allerede mandag kommer det inn en kaldfront som kan gi litt ustabil luft og mulighet for noen kraftige byger og litt kjøligere luft, sier meteorologen.

Men så snur det igjen.

– Det ser ut til at det skal bli litt varmere igjen utover i neste uke. Det er litt usikkert, men det ser ut som om temperaturene skal ligge relativt høyt.