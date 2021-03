Nå kan bilen din bli bombardert av biebæsj

Biene sitter sammen i en klase om vinteren for å holde varmen. Når sola står på kuben om våren, og gradestokken kryper opp og over ti grader, skal biene ut for å tømme seg.

– De har ikke vært på do hele vinteren. Bakkroppen er full av bæsj, og det vil de ikke gjøre fra seg inni kuben.

Det sier birøkter Roar Ree Kirkevold.

BIRØKTER: Roar Ree Kirkevold. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

For å fjerne smitte fra kuben, er de instinktivt innstilt på å fly ut og bæsje.

Små, gule flekker

Ser du nøye etter, kan både klesvask, båt og bil ha fått små, gule flekker på seg i disse dager.

– Det er ikke lett å se om det bare er én bie som har vært på ferde, men husk at det kanskje er 10 000 bier i en kube nå på våren.

Da kan det bli mange flekker å vaske vekk, om du er uheldig.

– Det blir som små bombefly.

FARLIG HVILE: Denne bien har tatt en hvil på snøen. Det er skummelt fordi det går kort tid før det vekselvarme dyret kjøles ned såpass at vingemusklene stivner og gjør at den ikke kan lette igjen. Foto: Roar Ree Kirkevold

Det er et sted mellom 4500 og 5000 birøktere i Norge. I én kube kan det om sommeren være rundt 50 000 bier, ifølge Store norske leksikon.

Tidlig ute

Birøkterens tips er å ta flekkene før det størkner i billakken.

– Det holder ofte med kaldt vann, om du er tidlig ute, sier Kirkevold.

– Bieekskrementer kan være vanskelige å fjerne, men den har en rimelig nøytral ph og vil normalt ikke gi varige skader på lakken.

Det sier Bjørn Dahle, førsteamanuensis ved NMBU og seniorrådgiver i Norges Birøkterlag.

Kan gi små rustflekker

Verken NAF og forsikringsselskapet If har erfaring å skilte med på området. If opplyser at eventuelle skader som dette ikke rapporteres til dem.

Men hos Kepler Bilservice i Tønsberg har de flere ganger oppdaget små rustflekker som følge av avføring fra de svarte og gule insektene.

– Det er ikke sånn at kunden har spesifisert disse skadene, men våre medarbeidere har oppdaget dem under behandling, sier Truls Bakke hos Kepler Bilservice.

For å fikse rustflekken bruker dem kjemikalier for å rense og mykne området, før de sliper og polerer.

En bie har blitt kjølt ned på den iskalde snøen og har dødd der. Hun ble født i juli/august i 2020 og har vært en del av den levende klumpen med bier inne i kuben gjennom hele vinteren. De små, gule flekkene rundt kroppen er avføring. Foto: Roar Ree Kirkevold

Det er lurt å tenke over hvor du parkerer. Unngå parkering i nærheten av der du vet det er bikuber, og under trær.

I 2010 skrev flere medier om en birøkter som ble saksøkt av hytteeiere et sted på Sørlandet. Årsaken var at biene hans angivelig bæsjet ned både biler, båter og hytter. VG skrev i 2004 om ålesundere som måtte vaske bil og andre eiendeler hyppig fordi bier bæsjet de ned. Skitten satt så godt at den var vanskelig å få bort etter noen dager.