Ferietid betyr ofte kø, ikke minst på en fredag.

Mange har satt kursen mot Sørlandet, noe som merkes godt på veien.

– Det er mye trafikk, bekrefter Anniken Island i Vegtrafikksentralen.

Kø ved Langangen

Ved Langangen i Porsgrunn oppstår det kø i det veien snevres inn til ett felt etter 110-sonen.

Anniken Island, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen. Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

– Man må regne med 35 minutter med forsinkelser på strekningen mellom Larvik og Porsgrunn, sier Island til NRK.

– Man må regne med å stå i kø i dag.

NRKs reporter melder om litt over to kilometer med stillestående kø i sørgående retning fra Langangen.

Det meldes også om 15 minutters forsinkelse på E18 mellom Tranby og Kjellstad i Lier.

– Ladeangst

Ved Grenlandsporten i Porsgrunn treffer vi Julie Gundersen ved ladestasjonen. Hun er på vei fra Oslo til Kragerø fredag.

Julie Gundersen tok ingen sjanser, og stoppet for å lade på Grenlandsporten fredag. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Da trafikken ble tregere inn mot Porsgrunn, tok hun ikke sjansen på å gå tom for strøm.

– Nå måtte vi lade. Vi har nok litt ladeangst, smiler hun.

Aina Bjørsrud har også måttet smøre seg med tålmodighet fredag. De er på vei fra Hamar til Risør.

Aina Bjørsrud kjører fra Hamar til Risør. Hun synes det går greit på veien, men regner med forsinket ankomst. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

– Fra Langangen ble det nesten bom stopp. Det gikk veldig sakte den siste mila. Nå følger vi med på Googlemap og håper på det beste.

Fergekrasj skaper kaos i Geiranger

Også i Geiranger er det trøbbel i trafikken.

Hovedveien inn til turistbygda Geiranger er nå stengt. Dette skjer etter at ferga mellom Eidsdal og Linge krasjet inn i kaia fredag. Fergesambanet er et av det mest trafikerte i turistsesongen.

Fredag er fergesambandet Eidsdal-Linge innstilt, årsaken er skader på ferjekaia i Eidsdal. Sambandet blir innstilt ut dagen, opplyser Fjord1.

Det gikk hardt ut over varene i kafeen da en av fergene krasja inn i kaia ved Eidsdal fredag. Foto: Jan Roger Blø

Det er ventet ny informasjon om situasjonen klokken 20.

Det er omkjøring via Geiranger-Hellesylt og det forventes store trafikale problemer i området fredag.

En bilist ved Liabygda opplyser at det er en til to kilometer lange køer, etter at biler, busser og lastebiler er nødt til å snu ved Linge fergekai.

Fergekaia på Eidsdal som er blitt stengt fredag. Ferjesambandet Eidsdal-Linge frakter mennesker og biler på vei til Geiranger. Foto: Frederik Ringnes / NRK

Også i Geiranger merkes stengingen.

– Det er er mer yrkestransport enn vanlig, og de utenlandske bussene og trailerene har ikke fått med seg at det er stengt. Så de må snu også.