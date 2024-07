Mye regn kan føre til stengte veier på Østlandet

Saken oppsummert Farevarselet gjelder for Østlandet fram til klokka 17.00 onsdag.

Den intense nedbøren kan føre til stengte veier og overvann i tettbygde områder.

Bilister oppfordres til å tilpasse farten og være oppmerksomme på mulig vannplaning.

Folk anbefales å følge med på værutviklingen og sjekke veimeldinger på 175.no.

Etter nedbøren vil været utvikle seg mot mer sol og høyere temperaturer resten av uka. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi venter mye regn på kort tid, rundt 30 millimeter på seks timer, sier statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for mye regn på Østlandet og deler av Sørlandet. I tillegg blåser det opp langs kysten.

Slik ser det ut på brygga i Tønsberg onsdag formiddag. Foto: Philip Hofgaard / NRK Innbyggerne har kledd seg etter været og bilistene er rådet til å kjøre etter forholdene. Foto: Philip Hofgaard / NRK De som har tatt seg en tur ut i Tønsbergs gågater denne onsdagen, er godt utstyrt med paraply. Nedbøren vil ikke gi seg før utover onsdag ettermiddag. Foto: Philip Hofgaard / NRK En stor vanndam er til hinder for publikummerne som skal inn på området til Slottsfjellfestivalen på Kaldnes i Tønsberg. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Fronten ligger over Vestfold og Telemark i formiddagstimene, og vil senere bevege seg østover.

Meteorologen sier at faren i stor grad er over på Sørlandet, men på Østlandet gjelder varselet fram til klokka 17.00.

– Utfordrende kjøreforhold

Veier på Østlandet kan bli stengt som følge av den intense nedbøren, advarer Meteorologisk institutt.

– Det er fare for overvann i tettbygde områder, så lokalt kan det bli utfordrende kjøreforhold, sier meteorologen.

Folk på veiene må derfor tilpasse farten og være oppmerksomme på mulig vannplaning.

Statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis. Foto: Meteorologisk institutt

Ellers anbefales folk å følge med på utviklingen i været og sjekke veimeldinger på 175.no.

Det vil også vurderes behov for beredskap og forebyggende tiltak.

– Pass på at sluk ikke er tette

Til NTB sier meteorolog Magnus Ovhed at slike vannmengder er vanlig, og at om man forbereder seg, skal det gå fint.

– Der man vet at det pleier å samle seg vann må man være litt i forkant. Pass på at sluk ikke er tette. Dette gjelder spesielt i byene.

Det er meldt mellom 30 og 40 millimeter nedbør på få timer onsdag ettermiddag. Foto: Meteorologisk institutt

Kan komme lyn og torden

Det meldte tordenværet ser på sin side ut til ikke å treffe like hardt som først ventet.

Sarchosidis sier at det i dag tordner mest ute i havet, og at våre naboer i Danmark og Sverige vil merke mer til lyn og torden.

– Men det er fortsatt mulighet for noe torden langs kysten, særlig ved Østfold og Vestfold, sier han.

Slik ser det ut på Hvaler i Østfold onsdag formiddag. Foto: Håkon Hov Martinsen / NRK

Mye vind i sørvest

I deler av Rogaland og Hordaland er det sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast, skriver NTB.

Det er ventet sterk kuling og kraftige vindkast lokalt på 25 til 28 meter i sekundet.

Kraftige vindkast i deler av Rogaland og Hordaland. Foto: Meteorologisk institutt

– Flere ting kan ta skade, som for eksempel campingvogner og trampoliner. Pass på å parkere et sted som er skjermet litt for vinden, sier Magnus Ovhed til NTB.

Vinden vil avta onsdag ettermiddag.

Fra høstvær til sommervær

– Men vi blir ikke plaget med dette i hele dag, beroliger meteorologen, som sier at det er rask bevegelse i fronten.

Han sier at ruskeværet vil bevege seg til Sverige, og at nedbøren vil gi seg her til lands utover ettermiddagen. Vinden vil også gi seg samtidig som nedbøren.

Dermed ser vi en utvikling mot mer sol og høyere temperaturer resten av uka.

– Vi legger bak oss dagen i dag som minner mye om høst, og får mer sommerlige dager framover, sier Sarchosidis.

