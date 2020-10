At gnagerne kan finne på mye ugagn i from av materielle ødeleggelser, hersker det liten tvil om.

Ifølge forskere NRK har vært i kontakt med, kryr det av mus i år.

I forrige uke skrev NRK om Oskar Friedrich Vogt, som fanget 185 mus på eiendommen sin bare i løpet av september.

Oskar Friedrich Vogt kjemper en tøff kamp mot mus hjemme i Sande. Foto: Nils Skumsvoll / NRK

Noen mus bærer med seg smitte du helst ikke vil ha i kroppen.

Kanskje særlig ikke i 2020, da symptomene på musepest hos mennesker minner mye om influensa.

Dropp støvsugeren

Mange opplever å finne muselort som en konsekvens av at de små gnagerne har ekstra gode levevilkår.

Da er det fristende å finne frem støvsugeren for å fjerne dritten, men dette anbefaler altså ikke de som har greie på det.

Det kan nemlig gi økt risiko for å spre musepesten, eller nephropathia epidemica som det heter på fint.

Smitte til mennesker skjer gjennom innånding av støv som inneholder virus fra muselort og – urin, eller ved inntak av vann forurenset med avføring fra mus.

– Du skal ikke bruke støvsuger eller kost for å feie det opp. Da kan det virvles opp i lufta. Du skal bruke våt klut og tørke det bort, sier Arnulf Soleng, seniorforsker ved seksjon for skadedyrkontroll på Folkehelseinstituttet.

Arnulf Soleng, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Foto: Folkehelseinstituttet

Om man har holdt på med ved eller høy der mus ofte ferdes, skal man også ha musepest i tankene om man får influensasymptomer i ettertid.

– Det kan eventuelt være greit å nevne for legen, sier han.

Lav risiko

Det er imidlertid relativt liten fare for å bli smittet.

I snitt er det rundt 20 mennesker som får påvist musepest i Norge hvert år. Det eneste kjente dødsfallet var i 1998. Da var det også en topp med 200 påviste smittetilfeller.

– Mange tilfeller er nok asymptomatisk, så man ikke merker noen ting. Andre får influensalignende symptomer, og for noen kan det bli alvorlig. Det er sjelden med dødsfall, men man kan bli temmelig dårlig, sier han til NRK.

Det er særlig i områder med mye klatremus sykdommen sprer seg.

Andre steder i verden er det et større problem, men han tror ikke antallet som får sykdommen i år vil stige nevneverdig i Norge, selv om det er registrert mye mus.

– Det er ikke et kjempeproblem, men verdt å være klar over det. For folk flest er det viktigst å sikre hus og hytter mot at musene kommer inn. Da unngår man i stor grad dette problemet.