– Vi vet at vekst av muggsopp i verneverdige og fredede bygninger øker i takt med klimautfordringene, sier assisterende riksantikvar Audun Skeidsvoll.

Riksantikvaren har nå inngått en kontrakt med Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) knyttet til muggsopp og malerier.

Kontrakten har en verdi på 120.000 kroner. Pengene skal finansiere et prosjekt for å undersøke metoder for overvåking og fjerning av muggsopp.

Bjørg Agasøster, som er arkitekt i NIKU, sier at problemet er økende.

På steder der man vet at det ikke var muggsopp for fem år siden, er omfanget nå ganske stort, ifølge arkitekten.

– Det er noe som har skjedd, en eller annen tålegrense er nådd.

Biologisk nedbrytning av historisk materiale er et økende problem, sier arkitekt Bjørg Agasøster. Foto: Eli Bjelland / NRK

– Alvorlig pågående utbrudd

– Andebu kirke i Vestfold har et alvorlig pågående utbrudd av muggsopp som påvirker sårbar og verdifull kunst og inventar. Dette problemet må vi bli bedre forberedt på å håndtere, sier Skeidsvoll.

Eiendomssjef Kjell Atle Kjønnø i Sandefjord kirkelige fellesråd forteller at muggsoppen først ble oppdaget i kirkeorgelet på senvinteren i 2022.

– Vi måtte vaske og rense alle pipene i orgelet og det ble også gjort funn av muggsopp andre steder i kirken.

Eiendomssjef Kjell Atle Kjønnø i Sandefjord kirkelige fellesråd. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Høsten 2023 var representanter fra NIKU på besøk to ganger. Da ble det avdekket muggsopp på to store malerier som ble sendt til Oslo for restaurering.

– Det er fantastisk at vi får mer forskning på dette. Noen sliter med muggsopp og noen sliter med andre ting, sier Kjønnø.

Fant nye sopparter

Kjersti Marie Ellefsen er leder for konserveringsavdelingen i NIKU. Hun mener klimaendringer må ta skylden for muggsoppens innmarsj i Andebu kirke.

– Et gradvis fuktigere utendørsklima gir framvekst av muggsopparter innendørs, særlig i eldre bygninger.

Etter funn av muggsopp i kirkeorgelet måtte alle pipene vaskes og renses. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Det nye prosjektet skal utforske og teste ut effektive og skånsomme behandlingsmetoder for fjerning og for overvåking av muggsopp.

Ellefsen viser til at muggsopp trives i fuktig luft.

– Vi har tidligere sagt at det lå en grense på 65 prosent relativ luftfuktighet for at soppen skulle trives.

Nå har de kommet over nye sopptyper som trives i luftfuktighet ned til 58 prosent.

– De nye soppartene, kombinert med økende luftfuktighet, gjør at dette blir et større problem.

– Trenger mer kunnskap

Ellefsen erkjenner at de vet litt for lite om hvordan man renser sårbare flater for å unngå at muggsoppen kommer tilbake.

– Vi trenger mer kunnskap for å redusere omfanget av muggsoppen.

Kjell Atle Kjønnø sjekker prekestolen i Andebu kirke for muggsopp. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Flere testpaneler og lerret er nå satt opp i kirker i områder med økt nedbør.

– Vi har fokusert på murkirker fra middelalder, og kirker som er plassert ute ved kysten og langs Trondheimsfjorden, sier Ellefsen.

I tillegg til de 120 000 kronene fra Riksantikvaren, har NIKU også fått penger av forskningsrådet og Trøndelag fylkeskommune.