Forskere advarer: Motorveihandel tar knekken på byene

I Storgata i Porsgrunn står Linda Sorensen og flytter på noen planter i blomsterbutikken sin. Det er ingen kunder i lokalet. Sorensen bærer en krukke ut døra og kikker oppover den folketomme gata.

– Det er veldig stille og rolig her i dag også. Det er vanlig med få mennesker i Storgata, sier hun.

Linda Sorensen er frustrert over hvor lite mennesker det er i Porsgrunn sentrum. Foto: Martin Torstveit / NRK

– Tøft å drive butikk i sentrum

Nabobutikken stengte dørene tidligere i år. Sorensen erkjenner at det er tøft å drive butikk i Porsgrunn sentrum.

– Jeg skjønner ikke hvor alle folkene er, sukker Linda Sorensen.

De siste årene har en rekke varehus og store butikker som selger møbler, hvitevarer og sportsutstyr, dukket opp langs norske motorveier.

Enda flere er under planlegging og mange steder er spaden allerede stukket jorda.

Grenlandsporten ved Porsgrunn er ett av stedene hvor et nytt handelsområde er under oppføring. Foto: Philip Hofgaard / NRK Luftfoto

– Eksternt lokalisert handel fører til at sentrumsområdene blir mindre attraktive, både når det gjelder bosetting og næringsvirksomhet, sier Aud Tennøy.

Hun er forskningsleder for byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt (TØI). Gjennom flere år har hun og andre forskere fremlagt dokumentasjon på at sentrumsområder taper på mer handel langs motorveiene.

Aud Tennøy i Transportøkonomisk institutt har forsket mye på konsekvensene av handelsetablering langs motorvei i Norge. Foto: Martin Torstveit / NRK

Fortviler over politikerne

– Hva tenker dere som forskere om at politikerne ikke vil lytte?

– Vi blir litt fortvilet når vi dokumenterer og forklarer, og politikerne enten ikke skjønner eller vil ta det til seg. Samtidig føler vi et visst ansvar for at vi ikke har lagt det frem tydelig nok, sier Tennøy.

Forskningslederen har registrert at mange politikere snakker varmt om bærekraftig utvikling, redusert klimagassutslipp, mindre biltrafikk og å sikre jordbruksarealer.

– Å tilrettelegge for mer eksternt lokalisert handel, vil gjøre det vanskeligere å nå disse målene. Det vil i stedet stimulere til byspredning, mer trafikk og nedbygging av jordbruksarealer.

– Skuffende og overraskende

– Det er oppsiktsvekkende at politikerne ikke har fått det med seg. Det er skuffende og overraskende. Det har vært godt dokumentert gjennom mange år at etablering av ekstern handel svekker sentrum, sier Aud Tennøy.

Både i Telemark og Agder har det blitt etablert flere handelsområder langs E18. Det planlegges for enda flere.

I Vestfold derimot vedtok politikerne for flere år siden å konsekvent si nei til denne typen etableringer.

– Fylkeskommunen og kommunene i Vestfold var fremtenkte og smarte. Det er beundringsverdig, sier TØI-forskeren.

I Agder ligger 11 kommuner langs E18 og E39. I disse kommunene er det totalt 1,5 millioner kvadratmeter med utbygd handelsareal.

– Av dette ligger om lag 40 prosent utenfor byene og langs europaveiene, sier Manuel Birnbrich, som er rådgiver for plan i Agder fylkeskommune.

Manuel Birnbrich er rådgiver i Agder fylkeskommune. De har kartlagt hvor mye handel som er planlagt etablert på Sørlandet de neste årene.

– Gir ikke flere arbeidsplasser

Han forteller om press på å utvikle handel langs europaveiene i alle landets fylker.

– Det er billige tomter og man når ut både til de som bor der og alle som kjører forbi.

Ifølge Birnbrich er det i Agder-kommunen i underkant av 180.000 kvadratmeter med vedtatt handelsareal som ennå ikke er utbygd.

– Det tilsvarer ni IKEA-varehus. Jeg tror ikke det er behov for å bygge ut så mye.

Han tror ikke mer handel langs motorveiene vil føre til flere arbeidsplasser.

– Mens handelsarealet har økt voldsomt de siste 10 årene, viser statistikken at antall arbeidsplasser innen handel har gått ned i alle fylker, med unntak av Oslo og Viken, sier Manuel Birnbrich.

Ap-ordførerkandidat: Tror ikke noe på det

På Lønnebakke ved E18 utenfor Porsgrunn, har utbyggere døpt om stedet til Grenlandsporten. Her er anleggsarbeidere i full gang med å etablere nok et handelsområde. Det er også planer om en dagligvareforretning som har stor politisk oppslutning blant porsgrunnspolitikerne.

NRK møter ordførerkandidat Janicke Andreassen (Ap) i Porsgrunn på næringstomta. Hun stiller seg tvilende til at forskerne har rett.

– Det høres ganske brutalt ut. Jeg tror ikke noe på det, for storhandel langs E18 dreier seg om større varer som vaskemaskiner og senger. Man kjører bil når man skal handle spåpass store varer, og bil kjører man jo normalt på E18, sier Andreassen.

– Vil du tilrettelegge for mer handel langs motorveiene?

– Ja, for storhandel har ingenting i et bysentrum å gjøre. Jeg klarer ikke å se at storhandel langs hovedveiene fører til mindre liv i sentrum. Storhandel krever bil, og det legger vi utenfor sentrum.

– Hvorfor gjør dere ikke som politikerne i Vestfold?

– Nettopp fordi storhandel er bilbasert og da er det naturlig at det legges utenfor sentrumskjernen, sier Janicke Andreassen.