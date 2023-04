Rett før påske børstet Tom Sverre Larsen (62) støv av motorsykkelen.

Sesongen han har venta så lenge på.

På mandag la han ut på årets første langtur. Han skulle fra hjembyen Kristiansand til Oslo.

Det er ikke første gang han setter seg på to hjul. Larsen har kjørt sykkel siden han var 20 år.

Den første turen tar han seg god tid. Kjøper seg brus og pølse på en bensinstasjon. Det er også første dagen med ordentlig godt vær.

– Jeg satt på sykkelen og smilte fra øre til øre.

Så går det galt

Han er litt over halvveis og befinner seg på E18 i Horten. Han ser en bil komme kjørende ut på motorveien. Bilisten legger seg ut i venstre felt uten å blinke.

Alt går veldig fort.

– Jeg tenkte at jeg må få advart bilisten, men før jeg får gjort det ligger jeg på asfalten.

– Hva husker du fra øyeblikket?

– Ingenting. Det siste jeg tenkte var «I svarte helvete, dette går galt».

– Dette kunne gått mye verre, sa innsatsleder i politiet, Geir Solberg til NRK etter ulykken. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Rett etter ulykken opplevde han at adrenalinet tok overhånd. Først dagen etter merket han smertene i kroppen og er fremdeles ganske mørbanka.

Larsen er forslått i hele kroppen etter ulykken. Foto: Privat

– Jeg kunne ha dødd eller kommet ut med livstruende skader i etterkant.

Larsen sier han ikke er preget psykisk etter ulykken og at han gjerne allerede skulle vært oppe på motorsykkelen igjen.

– Jeg kommer ikke til å gi meg med det første.

Markant økning i dødsulykker

I høysesongen mellom mai til august utgjør omkomne på motorsykkel 25 prosent av alle drepte i trafikken.

118 personer omkom i trafikken i 2022. Oppgangen har vært betydelig, og antall drepte økte med nesten 50 prosent fra 80 omkomne i 2021.

Det viser Statens vegvesens ulykkestall.

Mest markant er økningen i motorsykkelulykker.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland sier utviklingen er dramatisk. Foto: Statens vegvesen/Knut Opeide

– Tallet er urovekkende høyt og utviklingen dramatisk. En av fire omkomne i trafikken i fjor har kjørt MC, sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding i fjor.

Dødsulykker på motorsykler økte i fjor med 21 døde, mot 15 året før.

Vi må tilbake til 2016 for å finne et tilsvarende høyt tall.

I fjor sommer kalte Vegdirektøren sammen de største aktørene innen trafikksikkerhet til en nasjonal dugnad mot trafikkulykkene.

Hun ønsker at alle blir enda mer oppmerksomme og konsentrerte om trafikken.

– Det vil bidra til å redde liv og å nærme oss nullvisjonen, sa Dahl Hovland da.

Se oss-aksjonen

I disse dager er Se oss-aksjonen i gang. Den gjennomføres av Norsk Motorcykkel Union i alle avdelingene i Norge og er for å minne bilistene på at de er på veiene igjen.

Motorsyklistene vil minne bilistene på at de er på veiene igjen. Foto: Anita Moland / NRK

– Det er over et halvt år siden vi har vært ute nå. Det er viktig at de tar hensyn til oss, sånn som vi tar hensyn til de, sier Tor Flom.