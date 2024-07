Saken oppsummert: Honningproduksjonen i mange områder er truet på grunn av dårlig vær, med nedgang på opptil 50 prosent sammenlignet med fjoråret.

Biene har sittet inne på grunn av regn og kulde, noe som har ført til at de har spist opp honningen de har samlet.

Etter en tørr og varm mai som lovet et godt år for honningproduksjon, har vedvarende regn ført til en skuffende sesong.

Noen birøktere frykter at de vil miste hovedinntekten sin og må fore biene for å forhindre at de sulter.

Det er store lokale variasjoner i honningproduksjonen over hele landet, og det er for tidlig å si hva konsekvensene vil bli.

For at produksjonen av lynghonning skal bli god, trengs det godvær i flere uker framover, med sol og varme. Oppsummeringa er laga av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikra av NRKs journalister før publisering.

– Det er mye dårligere enn jeg hadde håpa. Det er en skuffende honningsesong, sier Henrik Rosenvold i Skien.

Lenge lå det an til å bli et toppår. Mai var varm og tørr, og massevis av bier var ute og henta nektar.

Men så kom regnet, og det stoppa ikke.

– Biene satt inne, for ute var det kaldt og ingenting å finne på. Da spiste de opp honningen de har samla.

Biene trenger sol og varme for å ville ut og samle nektar. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK Biene trenger sol og varme for å ville ut og samle nektar. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Nedgang på opptil 50 prosent

Rosenvold har 50 bikuber med mellom 10.000 og 60.000 bier i hver.

For ham er det en stor hobby som har blitt til en bigeskjeft, og om to uker skal årets sommerhonning inn.

Henrik Rosenvold har drevet med bier siden 2016 og har nå over 50 bikuber i Skien. Han sier biene er fantastiske små vesener som er altoppslukende til tider. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK Henrik Rosenvold har drevet med bier siden 2016 og har nå over 50 bikuber i Skien. Han sier biene er fantastiske små vesener som er altoppslukende til tider. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Men håpet om rundt 1,3 tonn honning, ender trolig bare på 300 kilo.

Han anslår en nedgang på mellom 30 og 50 prosent fra i fjor.

– Stort sett alle har mye lavere produksjon, selv om ikke alle har høsta inn honningen ennå, sier Rosenvold, som også er leder av Skien Birøkterlag med 50 medlemmer.

– Må fore biene for at de ikke skal sulte

Også i fjor var det et dårlig honningår. Tørken på forsommeren førte til stor svikt i produksjonen av lynghonning.

Landbruksdirektoratet mottok i fjor høst 116 søknader om støtte for avlingssvikt, ifølge NTB.

Norges Birøkterlag forventer likevel ikke tilsvarende mange i år.

– Det var et år med mye dårligere vær i Sør-Norge med kald mai, tørke i juni og så flom i august. Lyngtrekket falt helt bort for mange, sier generalsekretær Katrine Røed Meberg.

Nå som første runde av årets honning er i ferd med å samles inn, frykter Henrik Rosenvold at noen mister hovedinntekten.

– Det utgjør ganske mange tusen og sikkert millioner av kroner for enkelte. Det er kritisk for mange som lever av det. Enkelte birøktere i Telemark må fore biene for at de ikke skal sulte i hjel.

Henrik Rosenvold sier svikten i produksjonen av sommerhonning er så stor at det er kritisk for mange som lever av denne inntekten. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK Henrik Rosenvold sier svikten i produksjonen av sommerhonning er så stor at det er kritisk for mange som lever av denne inntekten. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Mindre honning i deler av landet

– Det er for tidlig å si om det blir et dårlig honningår, sier Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norges Birøkterlag.

Birøkterlaget har ingen fullstendig oversikt over situasjonen for honningprodusentene ennå, men der det har vært mye regn, kan produksjonen av honning ha blitt svekka.

Katrine Røed Meberg i Norges Birøkterlag sier det er stor risiko å drive med produksjon som er sårbar for klima og vær. Foto: Astrid Bjerke Lund Katrine Røed Meberg i Norges Birøkterlag sier det er stor risiko å drive med produksjon som er sårbar for klima og vær. Foto: Astrid Bjerke Lund

– I deler av landet ser vi at det er mindre honning på grunn av regnværet, men det er for tidlig å si noe om konsekvensene for hele landet og den enkelte.

Det er store lokale variasjoner i landet. På Østlandet har det regna mye, mens det i Troms har vært mye fint vær og meldes om mye honning.

Setter sin lit til lynghonningen

Nå satser Henrik Rosenvold og mange andre birøktere på bienes andre store arbeidsøkt denne sommeren.

Men for at produksjonen av lynghonning skal bli god, trengs det godvær i flere uker framover med sol og varme. Ellers gidder ikke biene anstrenge seg.

Henrik Rosenvold sier det legges ned mange arbeidstimer med biene, uansett hvor mye honning man får igjen. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK Henrik Rosenvold sier det legges ned mange arbeidstimer med biene, uansett hvor mye honning man får igjen. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Nå håper vi lyngen skal gi noe og setter vår lit til den.

– Men hva hvis det ikke blir godvær og sol framover?

– Da blir det rett og slett et kriseår og fryktelig lite honning. Alle birøktere må da fore biene sine tidlig slik at dronninga kan fortsette å legge egg slik at vi kan ha bier til neste år også.