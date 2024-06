• Stine Sørensen kom i overgangsalderen då ho var 38 år, noko som er tidlegare enn gjennomsnittet.

• Ho har vore open om erfaringane sine med overgangsalderen, både med familie og venner, for å ufarleggjere denne perioden.

• Lege Marianne Natvik understrekar viktigheita av å snakke om overgangsalderen for å normalisere det og hjelpe kvinner å kjenne igjen symptom.

• Natvik har sett ein auke i openheit og kunnskap om overgangsalderen dei siste fire åra. Det trur ho kjem av auka mediedekning og deling av personlege historier på sosiale medium.

• Stand-up-komiker og familieterapeut Dora Thorhallsdottir skriv ei bok om kvinners erfaringar med overgangsalderen. Ho meiner også at det har vorte meir openheit om overgangsalderen i samfunnet dei siste tre åra.

