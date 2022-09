Mor og stefar filmet overgrep mot datteren

Overgrepene startet da jenta var under 10 år.

Stefaren ble i Telemark tingrett dømt til fengsel i syv år og tre måneder. Moren fikk fire års fengsel.

Tingretten mener både moren og stefaren på en kynisk måte utnyttet tillitsforholdet til datteren.

De skal hver for seg og i fellesskap, ha forgrepet seg på henne ved en rekke anledninger. Alt mens de fotograferte eller filmet hverandres handlinger.

Ba om bilder

Kort tid etter at stefaren ble kjent med moren, ba han henne ta seksualiserte bilder av datteren.

Ifølge morens forklaring skal stefaren tatt initiativet til nye overgrep så snart de flyttet sammen.

Det var rektor ved jentas skole som sendte inn bekymringsmelding i saken. Politiet satte i gang etterforskning, ransaket parets hjem og etter noe tid ble de to pågrepet.

Stefaren har hele tiden nektet straffskyld. I retten forklarte han ett av overgrepene med at han ubevisst beveget hånden mens han sov.

Moren erkjente i retten en del av forholdene. Hun har tatt klar avstand fra sine handlinger.

Hun forklarte også at hun fryktet stefarens reaksjoner, dersom hun ikke føyde seg etter hans ønsker og lyster.

Retten slo fast at det var stefaren som var den ledende personen under overgrepene.

Det var moren som til slutt bad om at det måtte bli slutt på å ta seksualiserte bilder av datteren.

Fant store mengder overgrepsmateriale

I tillegg til overgrepsmaterialet de selv produserte, ble stefaren dømt for å ha lastet ned mer enn 17 000 overgrepsbilder.

Disse var sortert i mapper på datamaskinen og en ekstern harddisk.

I retten forklarte han at disse ble lastet ned ved et uhell, og at han som følge av en skjelven hånd hadde kommet borti overgrepsmateriale under nedlasting av annet, lovlig materiale.

Retten utelukket helt mannens forklaring.

Han ble også dømt til å betale stedatteren 300 000 kroner i oppreisning.

Stefarens advokat Arne Seland har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.

Morens forsvarer Waqar Aslam Malik har ingen kommentar til dommen.

– Det jeg kan si er at hun skal ta stilling til om hun skal anke før fristens utløp.

Jentas bistandsadvokat Lill Kristin Nilsen vil ikke kommentere dommen.