Mor med barnevogn påkjørt i Sandefjord

Barnevognen veltet i sammenstøtet. Bilen kjørte videre etter hendelsen. Mor og barn blir rutinemessig sjekket av helsepersonell, melder politiet.

– Politiet fikk melding klokken 09.17 om at en mor med barnevogn hadde blitt påkjørt i fotgjengerfelt i Sandefjord. I den forbindelse hadde barnevognen veltet, sier Kamilla Aardal, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt.

Mor og barn skal ikke være skadet men de blir rutinemessig sjekket ved legevakt.

– Den involverte bilen reiste fra stedet, men politiet driver undersøkelser med tanke på å få kontroll på denne, sier Aardal.

Aardal forteller at det var vitner til hendelsen og at politiet har innhentet opplysninger på stedet som gjør at politiet ønsker å få kontakt med en konkret person.