• Antoni Tomaszewski (15) døde i en bilkrasj på E18 den 11. august. Bilen han var passasjer i nektet å stanse for en politikontroll i Sarpsborg-området en halvtime før ulykken.

• Sjåføren er siktet for å ha forårsaket ulykken og uaktsom forvoldelse av død, men er fortsatt på sykehus og ikke i stand til å la seg avhøre.

• Antonis mor, Marta Tomaszewska, og familien ønsker åpenhet rundt 15-åringens død. Familien håper at det som har skjedd kan bidra til å redde andre ungdommer.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.