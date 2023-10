Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks • Monica Wickstrøm fra Tønsberg har en sjelden tarmsykdom som gjør at hun må spise store mengder mat for å unngå å gå ned i vekt.

• Hun bruker opptil 31.940 kroner i måneden på mat, nesten ti ganger så mye som staten anslår at en kvinne i hennes alder trenger.

• Wickstrøm mener hun bør få dekket matutgifter på blå resept, på lik linje med andre som trenger medisin og behandling.

• Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter at det ikke er mulig å få støtte til vanlig mat gjennom blåreseptforskriften. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er gjennomgått av NRKs journalister før publisering.

– Det ødelegger jo hele økonomien min. Jeg har ikke råd til noe annet enn å spise.

Monica Wickstrøm fra Tønsberg har en sjelden tarmsykdom og fortviler over de økte matutgiftene det medfører.

Tønsberg-kvinnen har svært kort tarm etter flere operasjoner for Crohn sykdom.

– Jeg veide 40 kilo da jeg kom ut av sykehuset. Da var jeg veldig redd og usikker på om jeg ville overleve.

Den korte tarmen gjør at Wickstrøm ikke klarer å oppta næring fra maten som før.

Dermed må hun spise enorme mengder mat for ikke å rase ned i vekt.

Monica Wickstrøm sier spisingen tar mye tid, men at det har blitt en vane. Foto: Tom Ole Buaas

Bruker ti ganger mer på mat enn normalt

I en legeerklæring skriver overlege Snorri Olafsson at det anbefalte matbudsjettet hennes for tiden er på opptil 7.985 kroner i uka, eller 31.940 i måneden.

Her er matbudsjettet for en uke til 7985 kroner Ekspander/minimer faktaboks Norvegia ost (2x1kg) Fløtemysost (2x500g) Roastbiff (8x90g) Cashewnøtter (150g) Mandler (2x250g) Jasminris (960g) Soyasaus (500ml) Olivenolje (500ml) Salt (1kg) Sushi (3x7biter) Selskapserter (250g) Sellerirot Kesam Mager Vanilje (300g) Egg Frittgående (18stk) Tomatsuppe (2x119g) Maiskaker (10x130g) Knekkebrød (3x130g) Formloff (3x600g) Sukker (1kg) Yoghurt (4x350g) Lettmelk (1 liter) Kremfløte ((3 dl) Kesam Mager (2x300g) Blåbær Bananer (2 poser First Price) Appelsin (4) Ananas (3) Agurk (2) Gulrot (750g) Kålrot Tomat Søt (500g) Superspinat (200g) Sitroner (3stk) Rødbeter (2x500g) Ruccula Salat (75g) Purre (3stk) Natron (150g) Potetmel (500g) Valnøttkjerner (3x200g) Popcorn (200g) Kick Lakris (15x23g) French Fries (90g) Blomkål (2stk) Grønnkål (150g) Epler (12stk) Storfe Indrefilet (sx350g) Rein Medaljong (3x300g) Lammelår (1kg) Karbonadedeig (2x600g) Kyllingfilet (650g) Yt Protein Yoghurt (3x430g) Yoghurt Gresk (4x350g) Søtpotet (3stk) Viltsaus (3stk) Oliven sort (2x240g) Kjøttkakesaus (2stk) Norsk Kombucha Mangomiracle (1 liter) Norsk Kombucha Orginal (1 liter) Kombucha m/ingefær (0,66 liter) Kombucha m/Fersken (0,33 liter) Eplejuice (3 liter) Råstad (0,33 liter) Kambucha Bringebær (0,33 liter) Norsk Kombucha Gingerade (3x0,5 liter) Norsk Kombucha Berryboost (2x0,5 liter) Evergood Classic (2x250g) Potet (2kg) Paprika Rød (300g) Jordbær frosne (3x400g) Isbergsalat (2stk) Ingefærshot (6x100ml) Tranebærdrikk (2 liter) Farris Lime (6x 1,5 liter)

Det er nesten ti ganger så mye som staten anslår at en kvinne i 50-åra trenger.

Ifølge det statlige Forbruksforskningsinstituttet SIFO sin oversikt kan en aleneboende kvinne på Wickstrøms alder klare seg med 3620 kroner i måneden til mat og drikke.

Slik så vognen ut da NRK var med på en handletur i nærbutikken. Foto: Roald Marker

Da NRK ble med Wickstrøm på en handlerunde i hennes nærbutikk er hun svært nøye på hvilke mat- og drikkevarer hun skal ha.

Det er indrefilet og annet rent kjøtt, fisk og næringsrike grønnsaker i store mengder. Og flere flasker Farris med mineraler hun ønsker å få i seg.

– Det er mange som kommenterer at jeg spiser og drikker hele tiden. Men jeg har ikke noe valg hvis jeg skal fungere i hverdagen, sier hun.

– Men noen vil kanskje reagere på at du spiser så mye dyr mat, som rent kjøtt og fisk?

– Det skjønner jeg, men jeg må ha ren mat med mye næring. For meg er det medisin akkurat som andre får astmamedisin eller medisin for hjertet sitt.

Selv mener Wickstrøm at hun bør få dekket matutgifter på blå resept, på lik linje med andre som trenger medisin og behandling.

Mange har reagert på at Wickstrøm jevnlig må ta spise- og drikkepauser. Foto: Tom Ole Buaas

Medisin til 2,7 millioner kroner

Overlege ved Sykehuset Innlandet Gjøvik, Snorri Olafsson, jobber fortsatt med Monica Wickstrøm for å finne den optimale dietten og behandlingen for henne.

Også for å finne rimeligere matvarer som kan fungere.

– Monica har en veldig sjelden og komplisert sykdom som kalles kort-tarm-syndrom. Opp til 90 prosent av kaloriene går rett gjennom tarmen og i do, uten å bli absorbert, sier han.

Snorri Olafsson er en av landets fremste eksperter på kort tarm syndrom. Han jobbet i flere år med denne pasientgruppen i USA. Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Olafsson har tidligere jobbet med pasienter med kort-tarm-syndrom i utlandet. Han mener at det satses for lite på disse pasientene i Norge.

Blant annet ønsker han en egen sykehusavdeling for dem, slik det er i mange andre land.

Han støtter også Monica Wickstrøms ønske om å få dekket mat som medisin på blå resept.

– Det billigste og beste blir nok å spise, mener han. Hvis de klarer seg på den måten.

Et annet alternativ er at Wickstrøm får intravenøs næring. Kostnaden er ifølge Olafsson i underkant av 750.000 kroner. I tillegg til prisen for hjemmesykepleie to ganger daglig og hyppige sykehusbesøk.

Intravenøs næring kan hun få dekket av staten, selv om det er langt dyrere enn maten hun nå spiser.

– Men det kan føre til komplikasjoner. Blodpropp og infeksjoner. Hun kan også gå tom for årer etter hvert, sier Olafsson.

Et annet alternativ er den rådyre medisinen Revestive. Den gis i daglige sprøyter og koster ifølge Olafsson 2, 7 millioner kroner i året.

Det er mulig å få støtte til en rekke ulike næringsdrikker, men de fungerer ikke for Monica Wickstrøm. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Gir støtte til næringsdrikker, ikke til vanlig mat

Avdelingsdirektør, Siv Cathrine Høymork, sier at Helse Sør-Øst ikke kjenner til at noe helseforetak har planer om å opprette en nasjonal behandlingstjeneste for pasienter med kort-tarm-syndrom.

I Helse- og omsorgsdepartementet får NRK bekreftet at det ikke er mulig å få støtte til vanlig mat gjennom blåreseptforskriften.

I departementet viser de i stedet til at det er mulig å få støtte til en rekke ulike næringsdrikker med ulikt næringsinnhold.

Overlege Snorri Olafsson avviser derimot at næringsdrikker kan være en løsning for Monica Wickstrøm og pasienter med kort-tarm-syndrom.

– Det er mange som tror at disse næringsdrikkene kan erstatte maten, men hos de med kort tarm fungerer det ikke. Drikkene fører til økt diaré og er ikke et alternativ, mener Olafsson.

Monica Wickstrøm sier hun nå må be om sosialhjelp fra NAV for å ha nok penger til mat og bolig.

Det er ingen løsning hun ønsker og hun er oppgitt over regelverket.

– Det burde vært mulig å få mat som medisin, siden det er langt mer samfunnsøkonomisk enn de andre alternativene

Hunder har vært en stor del av livet til Monica Wickstrøm, som har vært både instruktør og landslagsdeltager. Foto: Roald Marker / NRK

Når hun nå ber om sosialhjelp frykter hun at hun må kvitte seg med to hunder hun har, som betyr veldig mye for henne. Hun har i mange år drevet med hundesport og vært med på landslaget i lydighet.

– Hundene satt ved sykesengen min da jeg hadde det som verst og har holdt meg oppe etterpå. De holder meg i aktivitet og i gang.

Så da flytter jeg heller ut i bilen enn å kvitte meg med dem. For da har jeg ikke noe liv, sier hun.