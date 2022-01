Tirsdag er det Cecilie Haugens tur til å forklare seg for retten i den såkalte «mobbesaken i Drangedal».

30-åringen krever 2,3 millioner kroner i erstatning fra kommunen.

Hun mener mobbingen har gjort henne ufør, og at kommunen burde gjort mer for å stoppe det som foregikk.

– Mistet pusten

Haugen forteller klart og tydelig om det som skal ha skjedd. Hun er preget av minnene. Flere ganger bryter hun ut i gråt.

Historiene er mange.

Elever kalte henne stygge ting i friminuttet på grendeskolen på Bostrak.

– Kjøtthue. Dum. Stygg. Kålhue, husker hun.

En episode Haugen husker spesielt godt, var på en skoleavslutning på barneskolen.

De skulle overnatte. Elevene skulle kose seg med filmen «The fast and the furious».

Cecilie gledet seg til å sove i den blå soveposen sin.

Kosen gikk raskt over.

En gutt skal ifølge Haugen ha presset en sofapute over ansiktet hennes, slik at hun ikke fikk puste.

– Jeg ble så redd.

Selv mener hun at lærerne fikk beskjed om mobbingen, men at de ikke gjorde nok for at plageåndene skulle stoppe.

Gledet seg til ny start

Ungdomsskolen i Drangedal sentrum skulle bli en ny start. Haugen gledet seg og håpet at hun kanskje skulle slippe mobbingen.

Slik ble det ikke, ifølge 30-åringen.

Mobbingen fortsatte allerede på skolebussen, minnes hun.

– Det ble sunget sanger om meg, moren min og dyrene jeg hadde hjemme. Jeg satt etter hvert fast foran ved bussjåføren for å få fred.

Haugen fikk noen nye venner i starten. Vennskapet tok fort slutt da en venninnegjeng på et tidspunkt skal ha vendt seg mot henne.

I skolegården skal hun ha blitt spyttet etter, og kalt stygge ting. Ofte søkte hun tilflukt under en trapp utenfor lærerværelset for å få fred.

MENER HUN BLE MOBBET: Cecilie Haugen forteller om en tøff hverdag på ungdomsskolen i Drangedal. Foto: Britt Boyesen / NRK

Et annet minne fra ungdomsskolen har festet seg spesielt godt.

Hun skulle bidra til en blogg, og la ut et bilde hun synes var fint. Den gode opplevelsen skulle endre seg, husker hun. En anonym kommentar.

«Du er så stygg at du og moren din burde bli skutt».

Vil ikke oppgi navn på mobberne

Kommunens advokat, Terje Marthinsen, er blant annet opptatt av at Haugen skal oppgi navn på mobberne.

Han mener det er en utfordring om det ikke kommer frem i saken.

– For at jeg skal kunne ta opp episodene du beskriver at har skjedd, så trenger jeg å kunne fortelle hvilke personer som har forårsaket skaden.

Det ønsker ikke Haugen å gjøre.

– Jeg har aldri navngitt mobberne. Det har ingen betydning i dag. Det kan ikke få konsekvenser når de er voksne. Det var jo lærernes ansvar, mener hun.

– De var barn. Jeg var barn.

Terje Marthinsen, prosessfullmektig på vegne av Drangedal kommune. Kommunalsjef for kunnskap, mangfold og kultur, Lene Heibø Knudsen, forklarte seg også i retten i dag. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Haugen forteller at hun i dag preges sterkt av mobbingen. Hun har blant annet slitt med selvskading.

Kommunen mener å kunne legge frem bevis for at det er andre forhold enn det som har skjedd på skolen, som er årsak til Haugens psykiske plager.

Ordføreren forteller om mobbing

En venn av Haugen vitnet i retten i dag. Han bekreftet å ha vært vitne til flere av hendelsene hun fortalte om.

Ordfører i Drangedal, Tor Peder Lohne (SP), vitnet også, via skjerm.

Lohne har tidligere fortalt at han ble utsatt for mobbing på skolen. Han understreket overfor retten at han først og fremst hadde en god skolehverdag.

– Jeg har minner av at jeg fikk kommentarer på utseende, brillebruk og måten jeg gikk på. Jeg opplevde en gang å bli tatt kvelertak på mens jeg satt på bussen.

Tor Peder Lohne, ordfører i Drangedal, forklarte seg i retten i dag. Foto: Martin Torstveit / NRK

Prosessfullmektig Johannes Kleppe, som representerer Haugen i retten, spurte om skolen på noe tidspunkt hadde grepet inn.

– Det var plasser og tidspunkter som gjorde at det ikke var voksne der akkurat da. Jeg sa heller ingenting til noen voksne, så kan ikke se at det var grunnlag for å ta tak i det.

– Du er øverste politiske leder i kommunen. Hvorfor har ikke dere lyst til å inngå et forlik, undret Kleppe.

– Det er ikke min jobb som folkevalgt å gå inn i det erstatningsrettslige. Min jobb er å se fremover, forsøke å skape en positiv endring og lære av det som har skjedd.

Kommunalsjef for kunnskap, mangfold og kultur og en tidligere rektor forklarte seg også i retten i dag.

Det er kalt inn totalt 21 vitner i saken. Saken fortsetter i Telemark tingrett til og med fredag.