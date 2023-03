– Det gikk veldig fort. Jeg vet at det ikke er helt innenfor lovverket, men jeg skulle bare..., sier Kari Tisjø.

Uthuset var lite, falleferdig og skulle rives, forteller hun.

Derfor planla hun en kontrollert nedbrenning lørdag.

– Det tok en stund før det tok fyr. Vi satt oss ned for å grille, og det var nydelig vær og vindstille, sier hun.

Både uthus og hovedhuset brant ned til grunnen lørdag. Foto: PRIVAT

Men i løpet av få minutter kom brannen ut av kontroll og spredte seg til hovedhuset.

Tisjø måtte ringe brannvesenet og be om hjelp.

Både uthuset og hovedhuset, som også skulle rives, brant ned til grunnen.

Hovedhuset ligger nær fylkesveg 38, og brannen førte til at veien har vært stengt i flere timer lørdag.

– Vi var litt stresset her en periode. Jeg legger meg helt flat, sier hun.

Det var TA som først omtalte saken.

Tømte Kragerø og Drangedal for brannmannskaper

Brannen førte til at både Kragerø og Drangedal ble tømt for brannressurser en kort stund, forteller nestkommanderende ved sørøst 110, Kenneth Brenden.

– De bemannet etter kort tid opp stasjonen i Kragerø, men det er en tid imellom der hvor stasjonen var ubemannet, og det er veldig uheldig hvis andre skulle trenge hjelp, sier han.

Nedbrenning må man ha godkjenning til fra brannvesenet, påpeker Brenden.

– Det er uheldig å sette fyr på bygg uten at det er gitt tillatelse til det, sier Kenneth Brenden.

Også med tanke på miljøproblematikken skal det helst ikke brennes i det hele tatt, viser han til.

Ikke husløs etter brannen

Tisjø bor selv i et hus på nabotomta. Derfor er hun ikke husløs etter brannen.

Hun hadde ikke godkjenning til nedbrenning, men forteller at hun tidligere har spurt brannvesenet om de kunne brenne bygningene i forbindelse med en brannøvelse.

Ettersom dette først var mulig i mai eller juni, tok hun saken i egne hender og tenkte at det var innenfor med den lille bua.

– Jeg hadde ikke trodd det skulle ta full fyr. Det var veldig dumt, sier hun.

Nå er hun forberedt på en bot.

– Jeg hadde et budsjett på at dette skulle rives på normal måte. Men jeg regner med at jeg får en straff for dette, og den får jeg ta, sier hun.

Hun understreker at hun ikke hadde forsikret bygningene fordi de skulle rives.

Kan vente seg en bot

Politiet har opprettet sak etter brannen.

– Det viser jo hvordan det kan gå. Av den grunn er det opprettet sak på forholdet, sier Erik Ulhaug Olsen, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt.

Man bør varsle brannvesenet, og ikke starte på eget initiativ, påpeker operasjonslederen.

Konsekvensen av dette vil fort bli en bot, opplyser Olsen. Hvor mye, vet han ikke.

– Det er ikke så ofte vi sitter med de sakene her. Det er et sjeldent tilfelle, så det tør jeg ikke å spekulere i, sier han.