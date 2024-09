– Slike operasjoner er alltid farlige, spesielt når det er en skarp tennmekanisme involvert. Dette kunne potensielt vært livstruende, sier EOD-operatøren til NRK.

– Den kunne tatt livet av magnetfiskerne, eller sprengt av hånden, påpeker han.

Disse gjenstandene ble fisket opp av elva med magneten. Foto: Tipser

EOD-operatøren er blant Forsvarets eksplosivryddere på plass i Porsgrunn torsdag kveld. EOD står for Explosive Ordnance Disposal, altså det å kvitte seg med eksplosivt materiale.

Trodde gjenstanden var ufarlig

To unge menn fant en mistenkelig gjenstand da de fisket i elva med magnet onsdag. De tok bilder og video og kontaktet politiet.

Etter å ha sett bildene, fryktet politiet at metallgjenstanden kunne være en granat fra andre verdenskrig.

Onsdag kveld landet de på at den ikke var skarp og farlig. Men etter undersøkelser torsdag kom en annen beskjed fra bombegruppen:

– Vi har funnet et gammelt brannrør med skarp tennmekanisme, som vanligvis brukes til å utløse artilleriprosjektiler, forteller EOD-operatøren.

Undersøkelser ble gjort ved elva torsdag. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Et brannrør er en tennanordning ofte brukt i granater og bomber. Det finnes flere typer. At det er skarpt, betyr at det har sprengladning.

Skal destrueres

Forsvaret forteller at de skal destruere gjenstanden.

Onsdag ble altså gjenstanden lagt varsomt tilbake på elvebunnen, men torsdag hadde fiskerne hentet den opp på land.

– Det har gjort det litt vanskeligere for oss. Derfor har vi sperret av gangbrua, sier innsatsleder Sondre Dahl.

Innsatsleder Sondre Dahl avbildet onsdag. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

Området ved elva ble sperret av i påvente av bombeekspertene.

– Personer som driver med magnetfisking tar en høy risiko. Flere av komponentene de finner kan være farlige. Og i noen tilfeller kan de utløses ved feil håndtering, sier EOD-operatøren.

Bombegruppa: La gjenstander ligge

Han anbefaler alltid å kontakte politiet og la gjenstanden ligge hvis man finner noe mistenkelig.

– Det er viktig å være bevisst på farene ved å håndtere ukjente, potensielt eksplosive gjenstander, påpeker operatøren.

– Heldigvis gikk alt bra i dag, og vi setter pris på at fiskeren handlet riktig ved å kontakte politiet, fastslår han.

Forsvaret oppgir at de håndterer mellom 400 og 600 slike oppdrag hvert år.