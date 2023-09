Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks • En 38 år gammel kvinne er dømt til halvannet års fengsel for å ha fått barn med en mindreårig asylsøker hun hadde ansvar for.

• Seks måneder av straffen er gjort betinget.

• Kvinnen og gutten møttes på en institusjon i Tønsberg i 2018, hvor gutten bodde og kvinnen jobbet.

• Kvinnen er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling til å ha sex med en mindreårig i en særlig sårbar livssituasjon. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Kvinnen var mer enn dobbelt så gammel som den 15 år gamle gutten som hadde kommet til Norge som enslig mindreårig asylsøkere.

De møttes på en institusjon i Tønsberg i 2018, der gutten bodde og kvinnen jobbet.

Etter hvert utviklet de et nært forhold, og da gutten fylte 16 år, hadde de seksuelt forhold som førte til at kvinnen ble gravid.

Kvinnen er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling ved institusjonen til å ha sex med en mindreårig i en særlig sårbar livssituasjon.

Kvinnen mener at det utviklet seg en alminnelig kjærlighetsrelasjon mellom henne og gutten, og at seksuell omgang var en naturlig del av dette kjærlighetsforholdet.

Fikk barn sammen

En kollega av kvinnen mistenkte at det pågikk noe mellom kvinnen og asylsøkeren.

Han sendte derfor et varsel til ledelsen ved institusjonen. Det fikk ingen konsekvenser, men kvinnen sa opp jobben før fødselen.

Gutten holdt farskapet skjult, fordi han var redd det ville gå ut over oppholdstillatelsen.

Først i fjor sommer ble saken politianmeldt, etter at gutten hadde betrodd seg til en barnevernsansatt.

Han fortalte at han hadde blitt far, etter å ha hatt sex med en kvinne som tidligere jobbet på institusjonen.

Nektet straffskyld

Under rettssaken sa kvinnen at hun ikke hadde gjort noe galt.



Hun sier hun ble glad i gutten og at hun oppfattet kjærligheten som gjensidig.

Hun mener saken ikke hadde havnet i rettsapparatet, dersom de to fortsatt hadde vært sammen. I stedet pågår det nå en prosess i retten og en barnefordelingssak.

– Retten anser at tiltalte brukte fornærmede, en sårbar ung gutt desperat etter omsorg og tilhørighet, for å dekke sine egne emosjonelle behov, står det i dommen mot kvinnen.

Glad for å bli trodd

Saken har vært tøff for 20-åringen, sier bistandsadvokaten hans, Christofer Arnø. Gutten har nå blitt en 20 år gammel mann.

– Retten har lagt vekt på min klients forklaring. Han er lettet over at retten har trodd på han. Nå håper han at han kan legge saken bak seg, sier Arnø.

TØFF SAK: Christoffer Arnø er bistandsadvokat for mannen som fikk barn med den tidligere kommuneansatte. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Påtalemyndigheten ba også om at kvinnen fikk forbud mot å jobbe som miljøarbeider de neste tre årene, men retten av uenig.

– Retten har etter en samlet vurdering kommer til at rettighetstap i tillegg til fengselsstraffen vil være uforholdsmessig inngrep. Retten viser til at tiltalte uansett må fremvise oppdatert politiattest for å kunne jobbe som miljøarbeider, og iallfall overfor barn, heter det i dommen.

Kvinnens forsvarer, advokat Elin Folseraas, sier de vurderer å anke dommen.

– Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere den, sier Folseraas.

Kvinnen må også betale 180.000 kroner i oppreisningserstatning til mannen.

Politiadvokat Bente Selstad Hansen sier saken er spesiell, og at påtalemyndigheten er fornøyd med utfallet.