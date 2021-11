Det var tirsdag morgen et småfly med tre personer styrtet i Larvik.

To elever og en instruktør ved flyskolen Pilot Flight Academy i Sandefjord omkom i ulykken.

350 studenter ved skolen

– Dagen har vært uvirkelig, trist og tragisk, sier Frode Granlund.

Han er grunnlegger av skolen med avdelinger på Sandefjord lufthavn og Tuven flyplass, Notodden.

Ved skolen er det cirka 120 ansatte og 350 studenter. Granlund forteller at alle lever tett på hverandre i studentboliger på området, og kjenner hverandre godt.

Undervisningen ble umiddelbart avbrutt da meldingen om den dramatiske ulykken kom tirsdag formiddag.

Tirsdag kveld fant mange av dem sammen i felles sorg ved lokalene til flyskolen på Torp.

– Øver på hendelser som dette

Granlund forteller at de nå har fullt fokus på å ta vare på hverandre.

– Vi øver på hendelser som dette, men det er jo noe helt annet når det skjer. Vi er mange mennesker i sorg, sier han til NRK.

Frode Granlund, grunnlegger av Pilot Flight Academy. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Skolen har hatt en samling ved de ulike avdelingene tidligere på ettermiddagen, der alle studenter og ansatte var invitert.

– Vi har hatt god hjelp av kriseteamene til Sandefjord og Notodden kommune for å hjelpe oss med å håndtere dette, forteller Granlund.

Tirsdag har de fullt fokus på dem som har mistet sine nærmeste.

– I dag tenker vi jo aller mest på dem som har mistet sine familiemedlemmer. Også er det studenter som har mistet medstudenter og kolleger som har mistet kolleger, sier han.

Mange studenter og ansatte møtte opp til minnestunden tirsdag kveld. Foto: MAGNUS SKATVEDT IVERSEN / NRK

– Her på skolen er vi knyttet tett sammen, der studenter og ansatte går sammen. Vi føler at vi har mistet tre av våre her. Vi gjør hva vi kan for å være sammen i sorgen. Det er ikke så lett å finne ord, men det å være sammen er godt.

Fortsetter arbeidet onsdag

Politiet og Flyhavarikommisjonen har avsluttet arbeidet med å sikre spor på ulykkesstedet i Larvik tirsdag kveld, men skal gjenoppta arbeidet onsdag morgen.

Direktør for luftfartsavdelingen i Statens havarikommisjonen, Kåre Halvorsen, sier til NRK at de håper å få flere svar på årsaken til ulykken onsdag.

Da skal vraket av flyet fraktes til Kjeller for nærmere undersøkelser.

Flyet hadde ikke en såkalt «sort boks» som er vanlig i større fly, men det kan lagres data likevel, sier han til NRK tirsdag kveld.

– Instrumenteringen i flyet har mulighet til å lagre enkelte kjernedata, men har ikke den samme beskyttelsen mot ytre påvirkning i form av slag eller varme.

Politiet opplyser at det vil være vakthold på ulykkesstedet gjennom natta.