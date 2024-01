– Alt ble endret den dagen. Alt.

Tidlig morgen den 11. mars 2021 kjører Emilia Thorstensen Gudbrandsrud alene til skolen i dårlig vær. Bilen hennes får sleng og frontkolliderer med en lastebil.

Emilia dør 19 år gammel.

Mamma Hilde Gudbrandsrud mister sin kjære datter, og mammarollen ble brått endret.

– Man får en identitetskrise. Jeg har vært mamma hele mitt voksne liv, og plutselig var jeg i praksis ikke mamma lenger.

FIKK SLENG PÅ BILEN: Emilia Thorstensen Gudbrandsrud frontkolliderte med en lastebil på vei til skolen. Foto: Privat

Søndag kveld delte Hilde Gudbrandsrud sin historie på minnemarkeringen for trafikkofre.

Det ble en stemningsfull og verdig opplevelse med taler og sterke historier innendørs for de mange som hadde møtt frem.

Utenfor samlet de seg i fakkeltog der frostrøyken stod i sterk kontrast gjennom faklene til de lyssatte bygningene.

LYS TIL ETTERTANKE: Mange trosset kulda og møtte opp til markering og fakkeltog i Stokke søndag kveld. Foto: Robert Hansen / NRK

2023 ble året da statistikken over drepte personer i trafikken på norske veier igjen pekte oppover.

På landsbasis omkom 118 personer i trafikken i 2023, mot 116 personer i 2022.

– Hva er det viktigste budskapet ditt til de som deltar i markeringen?

– At de ikke er alene. At det finnes noen der ute som det går an å snakke med. At det er flere som står i samme situasjon.

Emilias mamma håper at hennes deltakelse kan være med å gjøre en forskjell for noen. Det betyr mye for henne å delta.

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård deltok også på «Lys til ettertanke» i Stokke.

MINISTEREN HOLDT TALE: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård deltok på markeringen. Foto: Robert Hansen / NRK

Der mintes de oppmøtte Emilia, og de andre som har mistet livet i trafikken i året som har gått.

– Det er sterkt å få konkrete fortellinger om hvordan dette påvirker folks liv, sa Samferdselsministeren etter seansen.

Ifølge denne oversikten fra Trygg Trafikk skal flere fylker ha lignende arrangementer de neste ukene.

Emilias mamma synes det er fint å synliggjøre trafikkofrene med fakler og lys, og hun vil at spesielt ungdommen skal få det med seg.

Hun håper dette kan få tallene på ulykker i trafikken ned.

DØDE UNG: Emilia Thorstensen Gudbrandsrud ble bare 19 år gammel. Søndag ble Emilia og andre trafikkofre minnet med fakkeltog i Stokke. Foto: Privat

– Det er fælt å se at tallene på drepte i trafikken på landsbasis økte i fjor.

Jeg tror mye kan forebygges, blant annet med en slik markering, avslutter Gudbrandsrud.