Familien har feriert på hytta i den idylliske Åbyfjorden øst for Langesund siden 60-tallet.

I løpet av årene har minken blitt en stadig mer slitsom nabo.

I vinter toppet det seg, da den gjorde skade på hyttas bad for mer enn 100.000 kroner.

Dyrt «besøk»

– Vi har sett mink der ute i rundt 40 år, forteller hytteeieren.

Den firbeinte plageånden legger igjen fiskerester og ekskrementer – noe som ikke akkurat lukter blomster. Hver vår må det ryddes opp etter mink som har slått seg til under hytta.

Det har så langt vært til å leve med, men i vinter gikk den for langt, synes Frisak.

I løpet av den kalde årstiden har minken virkelig fått boltre seg.

Åge Frisak har kost seg på hytta i Bamble i en årrekke, men minken har han lite til overs for. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

– Den har gravd seg vei opp gjennom asfaltplater under badegulvet. Der har den laget bol i isolasjonen, sier han oppgitt.

Skadene ble omfattende.

Nytt gulv og vegger på badet måtte til. Det kostet skjorta. Sluttregninga kom altså på rundt 100.000 kroner.

ISOLASJON: Her ser man hvordan minken har ødelagt isolasjonen i gulvet. Foto: Privat

– Bortsett fra taket måtte rommet ribbes totalt. Det er vann, strøm og kloakk der, så det blir jo litt. Det er kjedelig.

Forsikringen dekket kun skadene i gulvet, så tilbakebetalingen ble mager.

Etablerte seg raskt

Problemet med mink er utbredt i Norge. Noen kommuner har skuddpremie på dyret.

Det firbeinte medlemmet av mårfamilien hører ikke hjemme i norske skjærgårder.

Minken beskrives som et glupsk rovdyr. Foto: Per Ole Halvorsen

Den ble innført i forbindelse med pelsdyroppdrett på begynnelsen av forrige århundre.

Etter at flere dyr klarte å rømme opp gjennom årene, etablerte den seg for alvor i norsk natur. I dag er den å finne over hele landet.

Den er kanskje søt, men skinnet bedrar.

Minken beskrives som et glupsk rovdyr, som gjør dype innhogg i fuglereir. Det er særlig fugleartene som hekker på bakken som lever farlig med mink i nærheten.

En nærmest evigvarende kamp

– Den tar både egg og unger. I tillegg er den en hamstrer, så han tar med seg mer enn han klarer å spise der og da. Det blir store konsekvenser når en mink kommer inn og tar så grovt for seg på kort tid, forteller Espen Marker.

Espen Marker, Statens naturoppsyn (SNO). Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Han representerer Statens Naturoppsyn (SNO) i Vestfold og Telemark, som har ansvaret for å redusere bestanden av mink.

I 2013 ble innsatsen trappet kraftig opp i forbindelse med en nasjonal handlingsplan mot mink.

Jegere med hund bruker vintermånedene på å ta ut så mange mink som mulig.

En av dem er Bjørn Nicolaisen, som både jobber på oppdrag for SNO, og private hytteeiere som vil ha minken fjernet. Han jakter stort sett langs kysten utenfor Kragerø, og merker at jobben gir resultater.

Bjørn Nicolaisen jakter mink i skjærgården utenfor Kragerø. Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Blant annet på idylliske Stråholmen, som for øyeblikket er fri for mink.

– Det er jo gøy at vi ser en økning av sårbare fuglearter i skjærgården som følge av at vi klarer å redusere antallet mink, sier han.

Det er imidlertid sjanseløst å henge rifla på veggen, selv om minken forsvinner. Avslutter man jobben, vil den nemlig snart komme tilbake i stort monn.

– Minken er en veldig revirhevdende art, sier Marker.

Minken går løs på både egg og levende fugler. Her har den fanget en fiskemåke. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: HÅVAR HVEDING

Rammes oftest ved sjøen

Det er som regel hytter ved sjøen som rammes av mink. Det opplyser Arne Voll, kommunikasjonssjef for Gjensidige til NRK. Selskapet han representerer er ikke i involvert i saken hos Åge Frisak.

Arne Voll, kommunikasjonssjef for Gjensidige

– De roter og skader isolasjon og annet i vegger med mat, fisk, urin og avføring.

Gjensidige har ikke eksakte tall på minkskader, men tror det kan være snakk om noen titalls skader i året for Gjensidige sin del.

– Noen skader kan koste noen tusen å rydde opp i, mens noen tilfeller kan komme opp i godt over 100.000 kroner, sier han.

Råd og tips for å unngå gnagere og andre små dyr Ekspander/minimer faktaboks Tett sprekker og klatremuligheter – spesielt ved grunnmur, bak kledningen og rundt avløpsrør.

– spesielt ved grunnmur, bak kledningen og rundt avløpsrør. Bruk metallnetting, musebørste eller lignende.

Unngå at dyrene finner mat eller skjulesteder i nærheten av huset . Ikke slå ut matrester nær huset, og ikke gi dyrene skjulesteder i form av avfall og lignende inntil husveggen

. Ikke slå ut matrester nær huset, og ikke gi dyrene skjulesteder i form av avfall og lignende inntil husveggen «Vil de inn så kommer de inn.» Kontakt forsikringsselskapet ditt før du gjør tiltak.

Kontakt forsikringsselskapet ditt før du gjør tiltak. Få profesjonell hjelp - vær varsom med bruk av gift uten feller. Det kan føre til at dyrene dør inne i vegger og gulv og gjøre problemet verre. Kilde: Gjensidige forsikring.