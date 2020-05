Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bedrifter over hele landet har tapt penger som følge av tiltakene for å hindre korona-smitte. Derfor kan de nå søke om tilskudd for å overleve.

Firmaet som til nå har fått mest, er Travel Retail Norway AS. De driver taxfreebutikker ved flyplassene i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand.

Firmaet tjener vanligvis svært godt. I 2018 tok eierne 160 millioner kroner i utbytte. Året før tok de 180 millioner.

Nå har det samme selskapet fått 6,9 millioner kroner av staten.

Sliter med husleie

Taxfree-selskapet har permittert rundt 1200 av 1250 ansatte. Det forteller kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i Travel Retail Norway. Den største utgiften deres er husleie. Den er på rundt 10 millioner kroner i måneden, pluss 50 prosent av omsetningen.

– For oss er det viktig å få dekket deler av de faste kostnadene for at vi skal kunne overleve, sier Dagestad.

– Eierne har tatt ut flere hundre millioner i utbytte. Trenger dere virkelig 6,9 millioner nå?

– Ja. Vi tapte et titalls millioner kroner i mars. Nå skal vi betale feriepenger. Dette er penger vi må låne. Pengene vi får inn går til å betale husleie og underleverandører.

Eierne av selskapet er et tysk milliardkonsern, to privatpersoner og Norgesgruppen.

Gaustablikk Høyfjellshotell mistet omsetning i en svært viktig del av sesongen. Foto: Lars Petter Pettersen

Hoteller og klesbutikker får penger

Videre på listen (under) finner vi naturlig nok hoteller, og butikker som selger sko, klær, lamper og fastfood. Til nå er det delt ut over 740 millioner kroner.

Blant hotellene som til nå har fått mest, finner vi Oslo Plaza og Gaustablikk Høyfjellshotell.

Daglig leder Anette Sveinsson på Gaustablikk er glad for den støtten de har fått.

– Vi ble stengt 13. mars. Vintersesongen fram til etter påske er en stor del av vår omsetning.

Hun har tro på en god sommer med mange bilturister. Men det er også en bismak. Som mange andre hoteller opplever hun at konkurrenter setter ned prisene. Hvordan året vil ende er derfor usikkert.

Bilforhandler fikk penger tilsvarende ny SUV

Også bilforhandlere forteller at de har tapt penger. Den som til nå har fått mest penger blant dem, er en av Norges største Volvo-forhandlere.

Firmaet Frydenbø bilsenter AS har fått 1,3 millioner kroner. Altså litt mer enn det en ny Volvo XC 90 koster.

Ifølge søknaden har omsetningen deres krympet med over 30 millioner kroner i denne nedstengte perioden i mars og april i år. Samtidig har firmaet gitt rundt 40 millioner i konsernbidrag de siste årene.

Markeds- og kommunikasjonsdirektør Silje Ulla-Zahl sier til NRK at Fjorårets konsernbidrag er ikke relevant i denne sammenheng.

– Vi setter stor pris på denne ordningen og synes det er flott at regjeringen gir stimuli for at arbeidsplasser skal bevares.

Tidligere NBA-spiller fikk minst

Til nå har 17 000 bedrifter fått støtte. Firmaene som har fått aller minst er for det meste enkeltpersonforetak.

Nederst på listen står tidligere proffspiller i den amerikanske basketballigaen (NBA), Torgeir Bryn.

Han driver i dag et lite konsulentselskap innen idrett, motivasjon og treningslære. I tillegg gjør han tjenester i den delen av helsesektoren som også ble stengt ned.

Han har mistet hele sin omsetning. I samme periode i fjor var den på over 40 000 kroner. Som plaster på såret har han fått 5 000 kroner av staten.

NRK har oppdatert saken med kommentar fra Frydenbø bilsenter.

Liste over de 25 selskapene som har fått mest penger til nå Organisasjonsnavn Tildelt Beløp TRAVEL RETAIL NORWAY AS 6 876 085 OSLO PLAZA HOTEL AS 6 482 836 BESTSELLER STORES NORWAY AS 5 459 394 KING FOOD AS 3 676 745 NORWEGIAN ADVENTURE COMPANY AS 3 528 495 FOLLESTAD TREND AS 1 781 634 SON SPA AS 1 544 011 LARSSEN SKO AS 1 466 163 ELITE AS 1 460 666 VOLVAT MEDISINSKE SENTER AS 1 378 363 FRYDENBØ BILSENTER AS 1 320 125 HOTELLDRIFT ÅLESUND AS 1 278 464 AMISOL TRAVEL AS 1 272 109 MYRKDALEN HOTEL AS 1 215 903 AQUARAMA SERVICE AS 1 191 141 UTSIKTEN RESTAURANTDRIFT AS 1 167 005 NEW YORKER NORWAY AS 1 130 459 BIG BITE AS 1 078 680 CHRISTIANIA BELYSNING AS 1 036 496 GAUSTABLIKK HØYFJELLSHOTELL AS 989 699 SMARTHOTEL OSLO AS 983 593 ELGSTUA AS 979 496 RITUALS COSMETICS NORWAY AS 971 624 AS HOTEL ALEXANDRA 954 355 Kilde: https://www.skatteetaten.no/presse/innsyn-kompensasjonsordning. Oppdatert 5. mai

Grafikk sykefravær, arbeidsledighet og søknader om dagpenger:

Sykdomsfravær med påvist eller mistanke om korona 40 918 total 13 nye Graf fra 8. mars Arbeidsledighet Helt ledige i norge 269 013 total 17 882 færre Graf fra 3. mars Dagpenger ved permittering Innsendte søknader 374 050 total 1 760 nye Graf fra 9. mars Kilde: Nav

Disse bransjene er hardest rammet:

Bransje Antall permitterte Andel permitterte Overnattings- og serveringsvirksomhet 56 231 58.95% Private tjenester ellers 31 712 34.15% Varehandel, reparasjon av motorvogner 79 761 23.34% Forretningsmessig tjenesteyting 29 271 22.69% Transport og lagring 24 820 19.53% Vis alle

Yrkene med flest arbeidsledige:

ANDEL AV ARBEIDSSTYRKEN ARBEIDSLEDIGE

FØR KORONA ARBEIDSLEDIGE

ETTER KORONA Reiseliv og transport 3.4% 27% Serviceyrker og annet arbeid 2.7% 15% Butikk- og salgsarbeid 2.9% 14.5% Ledere 2.4% 13.2% Kontorarbeid 3.2% 13% Vis alle

Graf hovedindeks Oslo Børs:

Hovedindeksen på Oslo Børs 2015 2016 2017 2018 2019 2020 400 500 600 700 800 900 1000 POENG

Graf kronekurs:

Euro (EUR) Amerikanske dollar (USD) NOV 19 DES 19 JAN 20 FEB 20 MARS 20 APR 20 8 9 10 11 12 13 NOK Høye tall på indeksen betyr at kronen svekkes.

Graf styringsrenten:

Styringsrente i Norge 2010 2012 2014 2016 2018 2020 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 PROSENT

Kostnader ved ulike smittevernstrategier:

Graf Oljefondet siden 1996 (ved utgangen av året):