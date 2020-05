Cirka en million nordmenn har denne allergien, og tallet er ifølge Astma og allergiforbundet (NAAF) økende.

Målinger for Sør-Norge gir god grunn til optimisme.

Akkurat i år er det nemlig mye som tyder på at plagene kan bli mindre enn det allergikerne blant oss er vant til å slite med på denne tiden.

Lave målinger

I fjor var det ille, og nettopp dette er en av forklaringene på at 2020 ser ut til å bli bedre.

Det sier Hogne Skogesal, kommunikasjons- og markedssjef i NAAF.

– I fjor var det en veldig hissig sesong, og da ser man at den påfølgende sesongen blir litt mildere. Da trenger trærne et lite hvileår, sier han til NRK.

Hogne Skogesal, kommunikasjons- og markedssjef i NAAF Foto: Knut Neerland / Knut Neerland

Det er særlig bjørkepollen det er mindre av.

Om tendensen man har sett så langt i år fortsetter, ser det ut til å kunne bli en ordentlig hyggelig rekord.

– Det ser ut til at dette blir den mildeste sesongen vi har målt siden 1994, bekrefter Skogesal.

– Gode nyheter

For Henriette Lunde Oland fra Vegårshei er mindre pollen kjærkomment. Hun har tidvis måttet holde seg innendørs i lange perioder når det er mye pollen.

– Jeg har særlig vært plaget med kløe i halsen, og har i perioder måttet lukke alle vinduene i hele huset. I år har det gått mye bedre, sier hun til NRK.

Henriette Lunde Oland har hatt noen tøffe runder med pollenallergi tidligere, men i år er det langt bedre. Foto: Privat

Lunde Oland synes egentlig det er overraskende at det ikke er mer pollen.

– Nå har det jo ikke regnet på lenge, så man skulle jo tro at det var mer bjørkepollen av den grunn. Men jeg savner det ikke, understreker hun overfor NRK.

Usikkert lenger nord

Hvordan det vil bli lenger nord er foreløpig uvisst, men også der er det grunn til å tro at det blir litt hyggeligere å være pollenallergiker enn det var i fjor.

– Lenger nord i landet later det til at raklene og pollenproduksjonen er på et mer normalt nivå, men her har en kjølig og fuktig værtype foreløpig holdt spredningen noe tilbake, sier pollenforsker Hallvard Ramfjord.