Saken oppsummert: • Mia Keyser har vært utbrent i åtte år og har prøvd mange forskjellige behandlingsmetoder uten hell.

• Psykolog Jakob Clason van de Leur mener utbrenthet bør behandles som en eksistensiell krise.

• Leur foreslår en behandling som fokuserer på å finne ut hva som oppleves meningsfylt for pasienten, og å utfordre stress og angst gjennom ulike former for eksponering.

• Mia har funnet bedring gjennom å ta små grep på mange områder i livet, skape en verdifull hverdag og senke kravene til seg selv.

Mia Caroline Keyser (34) unnskylder alt rotet, men i denne stua, på kjøkkenet og i gangen er det strøkent.

– Ville du kalt deg selv en perfeksjonist?

Mia humrer lett. Hun skjønner hvorfor spørsmålet blir stilt.

Det viser seg nemlig at personer med utmattelse har en tendens til å være perfeksjonister.

Og Mia, hun har vært utbrent i åtte år. Perfeksjonist har hun vært hele livet.

En pangstart på karrieren

Mia trakter seg en kopp kaffe – en oppgave som nå er lett, men som en gang i tida var en stor jobb. For åtte år sida var Mia ferdigutdanna jurist og jobba som advokatfullmektig i Oslo. Hverdagen på jobb er travel. Fritida er ikke særlig avslappende, den heller.

Mia kjenner seg sliten, men kroppens signaler kan være vanskelige å tolke.

Det er klart hun skal klare å sjonglere jobb med trening og et spennende sosialt liv.

Brått sier kroppen stopp. Mia får kyssesyken.

Dette blir starten på en åtte år lang kamp mot egen helse.

Ble sykere og sykere

Mia blir sykemeldt en liten stund, men kommer seg tilbake i jobb.

Likevel er det noe som ikke stemmer.

Etter noen måneder kollapser kroppen.

– Jeg var helt på randen på dette tidspunktet. Jeg hadde pushet meg for lenge, forklarer Mia.

Hun forteller at det kjentes som om hun aldri ble frisk – at hodepinen, verkingen i kroppen og feberen aldri gikk over.

Det ble faktisk bare verre.

– Jeg følte meg veldig hjelpeløs, redd, fortvila. Jeg skjønte ikke hva som skjedde, forteller Mia.

Fikk beskjed om å hvile

Fastlegen til Mia kjenner til den nokså travle hverdagen hennes og ber henne derfor om å hvile, noe som er vanlig praksis i møte med utbrente pasienter.

Det er nemlig mangel på kunnskap om hva som hjelper mot utbrenthet, ifølge Marte Kvittum Tangen, leder for Norsk forening for allmennmedisin.

– Å hvile mest mulig har vært anbefalingen til nå, men det foregår en diskusjon der noen leger mener at mer aktivitet kan være bra, sier hun.

Mia hviler, men det hjelper ikke.

Hun går dermed gjennom lange utredninger på Aker sykehus og hun får etter hvert ME. Det er en diagnose det ikke finnes forskningsbasert behandling for.

Mia peker på trappa som går ned til kjelleren. Der står en rullestol hun måtte bruke om hun skulle bevege seg rundt på grunn av utmattelse.

Livet ble ensformig Du trenger javascript for å se video.

Mia godtar ikke å ha det sånn. Hun og kjæresten, Erling Keyser, ønsker seg sårt barn sammen. Men først må Mia blir frisk.

Hun tar kontakt med en ernæringsfysiolog, en psykolog, prøver seg på akupunktur og fysioterapi og får behandling på et rehabiliteringssenter.

– Vi prøvde alt, men jeg ble bare dårligere.

– Alle som behandlet meg sa at deres kunnskap ville kurere meg. Alle var kun fokusert på sitt område.

Men det var ikke bare én ting Mia trengte å jobbe med.

Må finne mening

Psykolog Jakob Clason van de Leur har behandlet personer med utbrenthet i flere år og skrev nylig en doktorgrad om diagnosen.

Den svenske psykologen mener vi må se på utbrenthet som en eksistensiell krise som følge av manglende kontakt med meningen med livet.

Foto: Filip Jovicic

Fordi utbrenthet gjerne er et resultat av en samlet stor belastning over tid, vil ikke hvile være noe mer enn et akutt råd, forklarer han.

Det finnes for så vidt heller ingen forskning som beviser at hvile gjør personer med langvarig utmattelse bedre.

– Å få beskjed om å hvile i lang tid kan lede til frykt for å oppleve stress og passivitet, sier psykologen.

Behandlingen hans foreslår å hjelpe pasienten og finne ut hva som oppleves meningsfylt og når vedkommende føler seg dyktig og elsket.

Med utgangspunkt i det, kan pasient og terapeut jobbe med ulike former for eksponering for å utfordre stress og angst.

– Vi har testet denne behandlingen i en mindre pilotstudie på 26 pasienter i 12 uker med lovende resultat, forteller Leur.

Resultatene fra denne behandlingen tilsvarer effekten av en betydelig mer omfattende behandling over seks måneder.

Slik forsket Jakob: Studie 1: En åpen klinisk studie som fulgte opp 390 pasienter med utbrenthet som alt hadde vært gjennom en 24-ukers kognitiv atferdsterapi.

Studie 2: Utforsket undergrupper og hva som hjalp 915 pasienter med utmattelse.

Studie 3: Utforsket faktorer som antas å være relevante hos personer med utbrenthet som søvnproblemer, bekymring, perfeksjonisme, og psykologisk fleksibilitet.

Studie 4: En pilotstudie der han testet ut en ny modell som følger 26 pasienter med diagnosen gjennom et tolv uker langt behandlingsprogram på nettet. Kilde: Psychological Treatment of Stress-Induced Exhaustion Disorder: Towards a Contextual Behavioral Approach

Fikk fornyet motivasjon

Samboerparet bestemmer seg for å ikke vente på bedre tider, men leve det livet de ønsker seg.

Først kommer ett barn, så et til.

– Jeg fikk noen andre å tenke på og fornyet motivasjon til å bli frisk, sier tobarnsmoren.

Mia gjør et nytt forsøk.

Denne gangen begynner hun på en helsecoach-utdanning.

– Jeg skjønte plutselig at jeg måtte finne en balanse og ta små grep på mange områder i livet, forteller Mia.

Løsningen blir som psykolog Leur foreslår i doktorgraden sin: Å se helhetlig på helsa, skape en verdifull hverdag og senke kravene til seg selv.

Forskningen til Leur viser nemlig at det gjerne er perfeksjonister som blir utbrent.

Mia opplevde aldri å få den hjelpen hun trengte av helsevesenet.

– Men det er ikke fordi de ikke ville. Jeg tror de bare ikke har kunnskapen og ressurser til det, sier Mia.

Psykolog Eline Lie Hæreid behandler personer med utfordringer knyttet til stress og utmattelse daglig og sier det er veldig individuelt hva som gjør noen friske.

Eline Lie Hæreid Å utforske hva som gir mening høres ut som en viktig faktor for å komme ut av langvarig utmattelse. Min erfaring viser at det er viktig å finne god balanse mellom hvile og aktivitet. Mange trenger gradvis eksponering og nye stimuli for at nervesystemet skal komme ut av et mønster der situasjoner forbindes med stress, og da kan det å finne mening være en stor ressurs.

Drømmer om å hjelpe andre

Mia setter seg på trappetrinnet utenfor døra og knyter joggeskoa. Rett bak huset er en port som går rett ut i Nordmarka i Oslo. Det er et turområde Mia forsøker å benytte seg av hver dag – nå som hun endelig kan.

Ja, for etter åtte år med utmattelse er Mia på vei opp igjen.

Framover ønsker hun å lære bort alt hun skulle ønske noen lærte henne da hun ble syk. I løpet av noen måneder skal nemlig det bli en bok.

– Bok-prosjektet gjør at jeg føler at de siste åtte årene ikke var så bortkasta, sier Mia.

Hun vil også lære mer om kroppen, så etter bokprosjektet skal hun studere medisin.

Men Mia lover at terskelen er senket og at livet skal leves i et roligere tempo.

Bestått får være godt nok og ungene får til og med fiskepinner til middag innimellom.