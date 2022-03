For mange var våren endeleg her. Mange stader har òg vegane vorte klargjorde for våren og grusen er kosta bort.

Men til torsdag er det igjen meldt snø i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder.

Det er sendt ut gult farevarsel som gjeld for torsdag, og det er venta mellom 5 og 20 centimeter snø, fortel statsmeteorolog Siri Wiberg ved Meteorologisk institutt.

Dette betyr fargene på farevarslene: Ekspandér faktaboks Gult: Gult er nok det farenivået du kommer til å se mest. Dette brukes om en moderat farlig situasjon, som kan forårsake skader lokalt. Oransje: Dette er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden. Sannsynligvis må du forberede deg, og været kan føre til alvorlige skader. Rødt: Rødt farevarsel betyr at situasjonen er ekstrem. Dette farenivået forekommer svært sjelden, og kan føre til store skader. Kilde: Yr.

– Det kjem som regn på kysten og elles som snø, seier ho.

Temperaturane vil stige utover dagen, og det er sett ei snøgrense på mellom 200 og 400 meter over havet.

– Dei indre og høgareliggjande områda kan nok få ein del snø i løpet av dagen.

Wiberg trur heller ikkje det vil bli store mengder snø som vil leggje seg på vegane langs kysten. Innover i landet vil snøen leggje seg, gjerne utover ettermiddagen og kvelden torsdag.

Statsmeteorolog Siri Wiberg fortel at det kan bli glatte vegar som følgje av nedbør og snø torsdag. Foto: Hallvard Sandberg / Nrk

Vår tilbake fredag

Men sjølv om vinteren kjem tilbake for ei kort stund, så vil det fine vårvêret komme tilbake allereie fredag igjen.

– Det er det som kjem i morgon, og så er vi tilbake til fint vårvêr igjen fredag. Så det er jo forbigåande då, men ikkje heilt uvanleg at det kjem innslag av snø i mars, seier Wiberg.

Ho fortel at det natt til fredag, etter at snøen har gitt seg, fort kan bli minusgrader og glatte vegar. Spesielt i område der regnet først har falle.

– Så det kan vere glatt fredag morgon, seier Wiberg.

– Planlegg reisa

Ole-Petter Ruud, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Sør, rår bilistar til å planleggje reisa litt ekstra denne dagen.

– Sørg for at du er godt nok skodd og dryg litt med å leggje om til sommardekk viss du hadde planar om det, seier Ruud.

Han minner folk som skal ut på vegane om at uventa hendingar kan skje.

– Det kan hende ein må belage seg på litt meir kø.

Skal ein over fjellet, er det lurt å pakke ekstra med klede, vatn og mat i tilfelle ein blir sitjande og vente over lengre tid.

– Eventuelt sjekke kvar det er ladestasjonar og bensinstasjonar og døgnkvileplassar. Då er mykje gjort, vil eg seie.

Han legg til at Vegtrafikksentralen vil følgje med, og eventuelt auke bemanninga ved behov.