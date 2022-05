– Jeg er ganske god på å kjøre traktor, da ...

Bonden fra Vestfold forsøkte å snakke ned egne vinnersjanser da han møtte resten av deltakere i årets Mesternes mester i Sandefjord for første gang fredag.

Nok en sesong av TV-programmet står for tur. Ingen av deltakerne vet hvor i byen de skal konkurrere de neste tre ukene. Det holdes foreløpig hemmelig for deltakere og pressen.

Møtte opp med SUV

Ni av deltagerne ruller inn på bryggeområdet i samme buss. Olaf Tufte kommer i en SUV. Firehjulstrekkeren er full av utstyr.

– Jeg har jo så svære bein at jeg har en koffert med bare sko. Og jeg har med romaskin. Har så mange skavanker at jeg bare må bevege meg. Så har jeg egen madrass fordi jeg er så lite glad i å sove og sliter faktisk med å sove i nye senger. Å gå tre uker uten søvn hadde blitt vondt for alle andre.

– De andre kommer i buss og har ikke plass til så mye utstyr?

– Det er jo ikke min skyld. Altså, det er lov å være forberedt, er det ikke det, spør Tufte med et lurt smil.

Ezinne Okparaebo (friidrett/sprint), Linn Jørum Sulland (håndball) og Kristin Holte (crossfit). Helene Spilling (sportsdans) forsøker å bli med på bildet når programleder Aksel Lund Svindal står foran henne. Stig André Berge (bryting) og Hanne Staff (orientering). Programleder Aksel Lund Svindal Andreas Lødrup (kickboksing) og Frode Johnsen (fotball). Kristin Holte (crossfit) Deltakerne samlet seg i Sandefjord. Olaf Tufte (roing) og Stig Andre Berge

– Skylder på dommere

I årets sesong av Mesternes mester mener Tufte det er helt åpent hvem som kan vinne, selv om flere av konkurrentene trekker han frem som kandidat.

– Vi skal gjøre alt vi kan for at han ikke vinner. Når han ikke vinner en konkurranse skylder han på dommere, utstyr, regler, alt. Så det håper jeg skjer, sier bryter Stig-André Berge.

– Stig Andre elsker å «fucke opp» meg, men det er bare morsomt. Det så mange bra folk her at jeg ikke skal ha favorittstempelet. Enkelte gir meg det stempelet for å gå under radaren selv, svarer Tufte.

Svindal: Verbal gjeng

Tidligere alpinist Aksel Lund Svindal leder programmet for andre år på rad. Han sier det blir noen justeringer på øvelsene i år for å sikre at utøverne ikke kan forberede seg på alt på forhånd.

I denne utgaven av programmet er det ikke bare vinnere fra sin idrettsgren, men også karakterer som kan by på engasjement og temperatur, tror programlederen.

– Flere av dem har vært profiler i sin idrett og ikke vært redde for å si at de skal vinne. Det er nok noen her som ikke er så flinke til å tenke at det ikke er så farlig å tape.

Svindal trekker frem tidligere CrossFit-utøver Kristin Holte som en av favorittene til å vinne.

– Hun er sinnssykt godt trent og et voldsomt konkurranseinstinkt. Men mange kan overraske oss.

Selv liker Holte rollen som joker.

– Blant alle de spreke idrettsfolkene her ser jeg bare på det som morsomt og en fin utfordring. Det er en ære å bli spurt, sier Holte.

Innspillingen til det populære programmet foregår i mai og juni. Resultatet får vi se på NRK i 2023.