Hvis du trenger å snakke med noen kan du ta kontakt med disse:

Mental Helse Hjelpetelefonen: Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no.

Kirkens SOS: Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Ring 22 40 00 40 eller chat med noen på nettsida.

VO-linjen: En hjelpelinje for deg som opplever vold elller overgrep i nære relasjoner. Rnig 116 006 eller chat med noen på nettsida.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000

Kors på halsen er Røde Kors sin tjeneste for deg under 18 år.

Telefon: 800 333 21. Skriv eller chat på nettsida.

Alarmtelefonen for barn og unge: En gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Telefon 116 111.

Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf. 116117 for akuttthjelp.

Du kan også snakke med fastlegen din.