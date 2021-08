Mener store seddelverdier går rett i «kverna»

I en post på Facebook oppfordret nylig Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB, folk til å sende inn gamle sedler til Norges Bank. Dette for å unngå at man blir sittende igjen med ubrukelige sedler på kistebunnen.

Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB, la nylig ut denne posten på Facebook. Foto: Skjermdump fra Facebook

– Historiske verdier

Flere mynthandlere mener imidlertid at sedlene kan ha langt større verdi om man først får dem vurdert av en ekspert.

Samlere kan nemlig være villige til å legge store summer på bordet om seddelen har de kvalitetene de er ute etter. Det sier Håkon Finsland, innehaver av Kristiansand Mynthandel.

– Norges Bank har makulert store historiske verdier, til stor irritasjon for oss handlere og samlermiljøet ellers, mener han.

Håkon Finsland, innehaver av Kristiansand Mynthandel, mener historiske verdier har havnet i «kverna» til Norges Bank. Foto: Eirik Rognaldsen

– Sedler i ubrukt stand, eller med såkalte feiltrykk, kan være verdt vesentlig mer enn pålydende, som du altså får utbetalt ved veksling til Norges Bank, mener mynthandleren.

– Men har ikke du en kommersiell interesse i at folk kommer med sedler til deg?

– Selvsagt, det er jo dette vi driver med. Men hvorfor i all verden skal historiske verdier gå tapt, når samlermiljøet og forhandlere skriker etter dette her? spør Finsland.

Thomas Tvedt, daglig leder i Nordfrim i Skien, er enig med bransjekollegaen i Kristiansand.

Thomas Tvedt forteller om en stor interesse for sedler blant samlere. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

For selv om det særlig er eldre sedler som har høy verdi, finnes det også flere eksempler fra nyere tid som står høyt i kurs.

Tvedt viser frem en grønn femhundrelapp fra midten av åttitallet, prydet med bilde av matematikeren Niels Henrik Abel. Prisen? 3.500 kroner.

– Dette er jo eksempler på sedler det ville vært trist om ble vekslet inn til 500 kroner. Avhengig av kvalitet og detaljer kan de være verdt alt fra tusen kroner og langt oppover, sier han til NRK.

Han vil oppfordre folk til å kikke litt ekstra nøye på det de har liggende før det veksles inn.

Mener de gir tydelig beskjed

Norges Bank er enig i at eldre sedler gjerne må vurderes, men kjenner seg ikke igjen i kritikken fra mynthandlerne. De mener ansvaret ligger hos publikum, altså eierne av sedlene.

– Men det er klart det er en risiko for at det har passert sedler med en samlerverdi, sier Leif Veggum. Han er direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank.

Leif Veggum, direktør for kontante betalingsmidler i Norges Bank. Foto: Norges Bank

Han mener imidlertid de har gjort det de kan for å unngå problemstillingen.

– Vi har lagt ut informasjon på våre nettsider om at enkelte sedler kan være verdt mer enn pålydende verdi, og at eier burde kontakte mynthandlere dersom de har spørsmål om dette, sier han til NRK.

– Men om det likevel dukker opp sedler av stor verdi hos dere – blir de automatisk makulert?

– Norges Bank forholder seg til sedlers pålydende verdi. Det er ingenting i våre rutiner som sier at sedler skal vurderes utover dette. Det har vi verken ansvar for eller kompetanse på.

Det finnes likevel noen tilfeldige unntak, forteller han.

– Det har skjedd at noen av våre ansatte har fått mistanke om at sedler kan ha høy samlerverdi og kontaktet eier. Men dette er altså helt tilfeldig, understreker Veggum.

Silje Sandmæl, som la ut oppfordringen som er utgangspunktet for kritikken fra mynthandlerne, understreker at hun ikke er ekspert på gamle sedler.

Sedler kan være verdt langt mer enn tallet viser. 500-lappen til venstre i bildet er for eksempel lagt ut for til salg for 3.500 kroner. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Poenget hennes er at det er lurt å veksle inn sedler som nylig har gått ut på dato, for å unngå unødvendige vekselgebyrer på sikt, sier hun til NRK.

– Har du veldig gamle sedler vil jeg selvsagt anbefale å oppsøke en ekspert for å få dem vurdert.

At det fortsatt er mange sedler som ligger hjemme i norske hjem, hersker det uansett liten tvil om.

Når det gjelder utestående sedler av utgave VII, seddelserien som sist ble byttet ut, utgjør det verdier for 6,8 mrd. kroner som ikke er vekslet inn. Det viser en oversikt fra Norges Bank: