Industrihovedstaden sier nei til vindkraft: – Arbeidsplasser står i fare

Et samlet næringsliv er bekymret for framtida. Industrien har et desperat behov for strøm.

Men i det industritunge grenlandsområdet er det ingen som vil bidra med det industrien ønsker seg aller mest.

For både Høyre i Skien og Arbeiderpartiet i Porsgrunn har gått med på ultimatum fra Industri- og næringspartiet for å sikre seg makt.

Noe som betyr at det ikke skal utredes eller bygges nye vindkraftprosjekter de neste fire årene.

Svelget kameler

På denne måten sørget Marius Roheim Aarvold (H) for å sikre seg ordførervervet i Skien.

– For meg var det viktig å gi den lovnaden til innbyggerne at vi skulle få til et politisk skifte. Det får vi til nå, sier Aarvold.

Marius Roheim Aarvold (H), påtroppende ordfører i Skien Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Han har tidligere innrømmet at kompromisset med INP var et nederlag.

– Akkurat for vindkraft nå, så måtte vi svelge den kamelen, sier han til NRK onsdag.

Det samme skjedde i nabokommunen Porsgrunn.

Mener arbeidsplasser kan gå tapt

Dette setter hele industrisatsingen i spill, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Dette er en region med store industriplaner. Men både eksisterende og potensiell industri vil oppleve et tilbakeslag om INP får gjennomslag for politikken sin flere steder. Dette setter arbeidsplasser i Vestfold og Telemark i fare, sier Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sammen med Ole Erik Almlid (til venstre) og Terje Aasland (t.h) under et besøk på Herøya industripark i Porsgrunn. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

NHO-direktør Ole Erik Almlid mener politikere over hele Norge, og spesielt i industriregioner, må tenke seg nøye om.

– Lukker de muligheten for mer kraftutbygging, kan både industriprosjekter og nye arbeidsplasser gå tapt. Så alvorlig er det, sier han.

Kraftbehovet i Grenland er enormt. Fremover er det ventet en tredobling, opplyser Næringslivets Hovedorganisasjon.

– Det er kommunestyrene som har siste ord om vindkraften. Det aller viktigste nå er at politikerne ikke binder seg til avtaler for fire år fram i tid i et så viktig spørsmål, mener Almlid.

Trenger fornybar energi

Konsernsjefen i Yara deler bekymringen fra næringslivet.

– Industrien har gjort enorme reduksjoner i utslippene allerede. Vi er verdensledende på teknologi. Det neste steget handler om elektrifisering, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Da trenger bedriftene fornybar energi.

– Og så blir jeg veldig bekymret når det som kanskje er Norges industrihovedstad, Grenland går mot utbygging av vindkraft.

Mener kommunene må ta ansvar

Statsråden mener kommunene må trå til.

– Kommunene som ønsker å legge til rette for industri- og næringslutvikling må ta et ansvar for at vi får nok fornybar kraft for at industri og næringsliv kan investere, sier Terje Aasland (Ap), olje- og energiminister.

Hans partifelle i Porsgrunn sikret seg ordførerkjedet ved å møte INP på deres krav.

Påtroppende ordfører Janicke Andreassen mener det var en riktig beslutning.

– 70 prosent av velgerne i Porsgrunn stemte på partier som sa nei til konsekvensutredning av vindkraft. Dette ble resultatet, sier Andreassen.

Vindkraftmotstanderne vil produsere kraft på en annen måte.

– For eksempel gasskraft og kjernekraft, som vi i INP ønsker å legge til rette for. Men først og fremst er det vannkraft vi ønsker å optimalisere, sier Tommy Ballestad, gruppeleder for INP i Skien.