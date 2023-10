­Mener fraværsgrensa gjør skolen til et fengsel: – Vi blir tall, ikke elever

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Sara Ghuneim, en videregåendeelev fra Porsgrunn, mener dagens fraværsregler skaper et negativt læringsmiljø og øker stressnivået blant elever.

Ghuneim uttrykker at mange elever føler seg presset til å møte opp på skolen selv når de er syke, for å unngå udokumentert fravær på vitnemålet.

Utdanningsdirektoratet foreslår nye fraværsregler som inkluderer å fjerne kravet om legeerklæring ved fravær som skyldes helsegrunner, og at alt fravær skal gjelde.

Elevorganisasjonen og Ghuneim er bekymret for de foreslåtte endringene, og mener det kan føre til at flere elever vil stryke på videregående og potensielt droppe ut. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg føler at dagens fraværsregler tvinger oss til å komme på skolen. Skolen blir nesten som et fengsel.

Sara Ghuneim (17) fra Porsgrunn har nylig skrevet et leserinnlegg i avisa Varden.

Hun er fortvilet over de nåværende fraværsreglene. De skaper et negativt læringsmiljø som øker stressnivået hos elevene, mener hun.

Har ikke råd til legeerklæring

Hun er en av dem som sliter med fraværsgrensen.

– Om jeg føler meg syk, føler jeg meg presset til å gå på skolen for å ikke å stryke i faget.

Hun sier det ikke er så lett å få en legeerklæring.



– Det er ikke så enkelt å få en legeerklæring som det høres ut. Vi har mye stress i skolen fra før, og få en legeerklæring blir mer stress. Det er ikke alle som har råd til å betale opp mot 400 kroner for en beskjed fra legen.

Hun sier det er mange elever som sliter med fraværsgrensa.

– Tall som prosent på vitnemålet kan ikke definere hvem vi er, hvor late eller smarte vi er. Staten tar ikke dette seriøst, og det er på tide at vi tar tak i problemet.

Nye fraværsregler på trappene

Elevenes fravær i skolen øker, viser tall fra Utdanningsdirektoratet som ble presentert i september år. Det vanlige er åtte dager og seks timer fravær.

Utdanningsdirektør Morten Rosenkvist sier de nye fraværsreglene skal sørge for et trygt og godt skolemiljø. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Nå foreslår Utdanningsdirektoratet (Udir) å fjerne krav om legeerklæring ved fravær som skyldes helsegrunner. Samtidig skal alt fravær gjelde.

– Vi er bekymret over at barn og unge er mindre på skolen. Å være på skolen er viktig for at elevene skal lære, og for at skolen kan skape et godt skolemiljø der elevene følges opp både faglig og sosialt.

Det sier direktør i Udir, Morten Rosenkvist, i en pressemelding.

Målet med den nye fraværsregelen er økt nærvær i opplæringen, mindre byråkrati, god nok kontroll og rettferdige regler.

Disse endringene blir foreslått Ekspander/minimer faktaboks Fjerne krav om legeerklæring ved fravær som skyldes helsegrunner, og innføre egenmelding for alt fravær.

Alt fravær skal gjelde. I dagens ordning kan inntil ti dager slettes fra vitnemålet. Udir foreslår å fjerne denne ordningen.

Grensen for når en elev kan miste karakter i faget økes fra 10 til 15 prosent. Kilde: Utdanningsdirektoratet

– Skolefravær er et sammensatt problem. Tiltakene skal støtte skolene i arbeidet med et inkluderende, trygt og godt skolemiljø, sier Rosenkvist.

– Vi er sjokkerte

Forslagene skal nå på høring. Blant dem som allerede reagerer er Elevorganisasjonen.

De synes ikke noe om at alt fravær telles opp mot grensen på 15 prosent.

– Vi er sjokkerte over at direktoratet mener dette er løsningen på å fikse fraværsproblematikken, sier nestleder Madelen Kloster.

Madelen Kloster er nestleder i Elevorganisasjonen. Hun er bekymret over forslaget til nye fraværsregler. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Dersom de foreslåtte endringene innføres vil flere stryke på videregående, mener hun.

– Er eleven borte én fagdag i gym, kan det være nok til at eleven stryker i faget.

Tror flere vil droppe ut

Tilbake på Porsgrunn videregående frykter Sara at resultatet blir at mange dropper ut.

– Jeg frykter mange elever ikke vil få den utdannelsen de ønsker seg.

Hun er bekymret over om hun kommer til å bli ferdig utdannet.

– Jeg er litt redd for det. Jeg tror jeg kan klare det, men det betyr at jeg må sette mye press på meg selv og min mentale helse, avslutter Ghuneim.

Lin Abunajem, Ebba Elvira Hornes og Sara Ghuneim snakker ofte om fraværsgrensa på skolen.

