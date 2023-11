Mener flere bør vurdere alkoholfrie julebord: – Redd for å bli trigga

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks • Rusrådgiver Tommy Sjåfjell mener mange velger bort julebord på jobben på grunn av alkohol, noe som kan føre til ensomhet og utenforskap.

• Han oppfordrer til en diskusjon om arbeidsliv og alkohol, og påpeker at alkoholbruk ikke er en privatsak når det påvirker omgivelsene.

• Mellom 5 til 8 prosent av den voksne befolkningen i Norge har skadelig bruk eller er avhengige av alkohol, noe som tilsvarer mellom 175 000 og 350 000 personer.

• Skagerak Energi har ikke vurdert å gjøre julebordet alkoholfritt, og ser på alkohol som et nytelsesmiddel som hever et godt måltid.

• Psykologspesialist Fanny Duckert mener det er viktig med gode alkoholfrie alternativer og aktiviteter som reduserer fokuset på drikking på julebord. Oppsummeringa er laga av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikra av NRKs journalister før publisering.

– For noen er det sårt å velge bort julebordet. Det kan føre til enda større grad av ensomhet og utenforskap.

Det sier spesialrådgiver Tommy Sjåfjell, som jobber med rusproblematikk ved kompetansesenteret Korus Sør.

Han sier at en del som kanskje har behov for julebordet, ikke oppsøker det fordi det er alkohol der. Og gjerne mye alkohol.

Han mener vi må tørre å ta diskusjonen om arbeidsliv og alkohol, selv om det er en brannfakkel å be folk avstå fra å drikke alkohol av hensyn til andre.

– Vi ser på all alkoholbruk som en privatsak, men det er ikke det når det begynner å koste noe for omgivelsene, helsevesenet, pårørende og barn.

Tommy Sjåfjell jobber innen rusfeltet og mener alkoholfrie julebord kunne blitt en viktig møteplass. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Sjåfjell påpeker at det er forskjell på en privatfest og julebord i regi av arbeidsgiver. For da gjelder fortsatt Arbeidsmiljøloven.

Som tidligere rusavhengig holder han seg unna arrangementer på grunn av alkoholservering.

Han unngår også folk som drikker alkohol.

– Jeg er redd for å bli trigga, å kjenne på suget, og vil ikke sette meg i en situasjon der jeg blir frista.

Én av ti føler seg ekskludert

Sjåfjell vet han snakker på vegne av mange andre i samme situasjon.

Mer enn én av ti norske arbeidstakere unngår å dra på sosiale arrangementer i jobbsammenheng på grunn av alkoholbruk, ifølge en undersøkelse gjort av FHI.

En like stor andel opplever drikkepress og føler seg ekskludert på grunn av bruk av alkohol i jobbsammenheng.

Julebord er en tradisjon som står sterkt i Norge, og ofte serveres det mye alkohol. Foto: Kelsey Chance

Det blir også anslått at mellom 5 og 8 prosent av den voksne befolkningen i Norge har skadelig bruk eller er avhengige av alkohol.

Dette tilsvarer mellom 175.000 og 350.000 personer.

– I tillegg vil det nok være mange som fra tid til annen har ulike helseplager og/ eller har sosiale problemer som følge av egen alkoholbruk uten at de har en alkoholbrukslidelse.

Det sier Ingeborg Rossow, seniorforsker ved avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet.

Ikke vurdert alkoholfritt julebord

Skagerak Energi skal ha julebord i begynnelsen av desember.

Da vil de rundt 700 ansatte i Vestfold og Telemark bli invitert til festlig lag og få servert øl og vin, men ikke sprit.

De har ikke vurdert å gjøre julebordet alkoholfritt.

– Dette er noe man må ta på alvor, men samtidig er alkohol for de fleste ikke et rusmiddel, men et nytelsesmiddel som hever et godt måltid, sier kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes.

Kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes i Skagerak Energi sier de har julebord med alkohol, men under kontrollerte former. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Han håper ingen holder seg hjemme fra julebordet fordi det serveres alkohol.

– Vi legger vekt på at det skal være tilgjengelig og attraktivt for alle. Vi skal ha gode alternativer til dem som ikke vil ha alkoholholdig drikke.

Bør julebordet være alkoholfritt?

Sindre Thoresen Lønnes / NRK Tone Beate Evensen – Alkohol kan gjøre at vi tør være mer oss selv og slappe av fra hverdagen. Men det kan jo bli mye, og noen som tar litt ekstra av. Jeg mener det må være opp til hvert enkelt firma som kjenner sine ansatte. Sindre Thoresen Lønnes / NRK Tron Olsen – Jeg ville nok hatt litt alkohol på julebordet. Øl og akevitt hører til, men fylla er noe annet. At man koser seg med et glass synes jeg er helt greit. Sindre Thoresen Lønnes / NRK Inger Marie Iversen – Det er jo hyggelig å ta et glass. Men hvis det blir mer enn det glasset kan man jo si ting som ikke burde bli sagt. Det kommer også an på hvilken arbeidsplass du har. Hvis det er noen som ikke tåler alkohol så godt synes jeg vi alle skulle være solidariske og ikke ha alkohol.

Ikke fri bar, men dans og quiz

Fanny Duckert har doktorgrad i behandling av alkoholproblemer, og er professor i psykologi og psykologspesialist.

Hun er ingen tilhenger av ekstremløsninger.

Vi havner lett i den andre grøfta dersom vi ikke skal tillate alkohol, mener hun.

– I Norge ser vi ofte svart/hvitt på ting. Enten er det alkohol, eller ikke alkohol.

Psykologiprofessor Fanny Duckert mener at det er viktig at det skjer noe mer enn at en bare sitter og drikker på julebord. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Duckert mener vi kan lære av utlandet der ingen må greie ut om eget forhold til alkohol.

Det er viktig å ha gode alkoholfrie alternativer gjennom hele kvelden, sier hun.

I tillegg slår hun et slag for aktiviteter som reduserer fokuset på drikking, som quiz, konkurranser og dans.

Det bør heller ikke være fri bar, og helst ikke sprit. Det må også begrenses hvor mye alkohol det skal være.

– Dessuten må sjefene holde orden på alkoholinntaket sitt. De er fortsatt sjefer på firmaets julebord.