– Det handler om rettssikkerhet og at man skal få en rettferdig dom. Da er det noe vi må ta på alvor, sier ordfører i Midt-Telemark, Siri Blichfeldt Dyrland.

NRK har tidligere fortalt at de vanlige folkene som dømmer i norske rettssaker er eldre, rikere og «norskere» enn folk flest.

Midt-Telemark er blant kommunene der forskjellen er størst.

Meddommerne i Midt-Telemark er 14 år eldre enn den delen av befolkningen i kommunen som kan være meddommere. Og de tjener i snitt nesten 300.000 kroner mer.

– Jeg synes ikke det er greit. Det er et tegn på at vi må gjøre en bedre jobb i neste valgrunde, sier Dyrland.

Slik har vi regnet ut forskjellene Ekspander/minimer faktaboks For å få en oversikt over hvor representative meddommerne er i de forskjellige kommunene i landet, har vi brukt følgende metode: Vi har regnet ut medianinntekt for meddommerne i kommunen (medianverdi er den midterste verdien i et datamateriale).

Medianinntekten er sammenlignet med medianinntekten til befolkningen mellom 21 og 70 i samme kommune (dette er befolkningen som kan bli meddommere). Tallene for både meddommere og befolkningen er hentet fra skattelistene for 2021.

Vi har også regnet ut median fødselsår for meddommerne i kommunen. Dette er sammenlignet med median fødselsår for befolkningen mellom 21 og 70 i kommunen, hentet fra skattelistene.

Medianinntekt og fødselsår for meddommerne i kommunen er så sammenlignet med tilsvarende verdier for befolkningen i samme kommune i aldersgruppen 21 til 70.

For Midt-Telemark kommune har vi også regnet ut hvor mye meddommerne i kommunen tjener i gjennomsnitt, og sammenlignet dette med gjennomsnittsintekt for befolknignen mellom 21 og 70 i kommunen. Dette er gjort for å kunne sammenligne med undersøkelsen vi har gjort for hele landet, der vi også har brukt gjennomsnittstall for inntekt.

9000 dommer

Gjennom flere saker har NRK fortalt hvordan meddommerne i Norge er ulike befolkningen de skal representere.

Vi har analysert 9000 dommer, og blant annet funnet ut dette:

Meddommerne i Norge er 9 år eldre enn den delen av befolkningen som kan være meddommere.

De tjener i snitt 200.000 kroner mer enn folk flest.

Hele 92 prosent er født i Norden og har et norskklingende navn.

En av fire meddommere har stilt til politisk valg.

Analysen viser også at man ville fått et annet utfall i en del rettssaker dersom sammensetningen av meddommere var mer representativ.

For eksempel vil de som tjener minst og de som har en annen bakgrunn enn norsk oftere ha mildere straff enn de som tjener godt og de som har norsk bakgrunn.

Og de yngste er mye oftere strengere i saker som handler om seksuallovbrudd og trafikk enn de som er eldre.

Meddommerne i kommunene er rangert som representative, lite representative eller veldig lite representative.

Dette betyr resultatene Ekspander/minimer faktaboks Kategoriene er basert på forskjellen mellom alder og inntekt blant meddommerne i kommunen og resten av befolkningen i samme kommune. Kombinasjonen av forskjellen på alder og forskjellen på inntekt avgjør hvilken kategori meddommerne havner i: Representative betyr at det er liten forskjell.

betyr at det er liten forskjell. Lite representative kan for eksempel bety at forskjellen i lønn er mer enn 100.000 og forskjell i alder er mer enn 4 år. Eller motsatt, at forskjellen i alder er mer enn 8 år mens forskjellen i lønn er mer enn 50.000.

kan for eksempel bety at forskjellen i lønn er mer enn 100.000 og forskjell i alder er mer enn 4 år. Eller motsatt, at forskjellen i alder er mer enn 8 år mens forskjellen i lønn er mer enn 50.000. Veldig lite representative kan for eksempel bety at forskjellen i lønn er mer enn 200.000 og forskjellen i alder er mer enn 12 år.

– Ikke alle sier ja

I Midt-Telemark har valgnemnda møtt på utfordringer, blant annet når de har forsøkt å rekruttere yngre personer, forteller ordfører Siri Blichfeldt Dyrland.

– Det er ikke alle som sier ja til å være meddommer. Vi må se om vi finner metoder for å finne flere som kan være med på å speile befolkningen i kommunen.

I Siljan kommune har de derimot ikke hatt problemer med å få folk til å stille opp.

Kommunen er blant de mest representative i landet. Her er meddommerne så å si helt like som et tverrsnitt av befolkningen i kommunen når det gjelder alder og inntekt.

Ordfører i Siljan, Elisabeth Hammer, håper på et like representativt utvalg etter årets valg. Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Det er veldig bra at vi er representative. Det er kjempeviktig, sier ordfører Elisabeth Hammer.

Kommunen var opptatt av å få inn unge personer sist gang det var valg av meddommere.

Folk tok kontakt da de la ut informasjon på den kommunale nettsiden og på Facebook, sier Hammer.

Hun har selv vært meddommer, og mener jobben er viktig og spennende.

– Det er jo den muligheten vi har til å være med på å påvirke rettsapparatet vårt.