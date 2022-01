Massetester ansatte og pasienter på Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark starter massetesting av ansatte og pasienter etter at det er registrert smitte blant ansatte ved en av sykehuset avdelinger.

Fagdirektør Halfrid Waage bekrefter at det er et smitteutbrudd ved sykehuset.

– Ingen pasienter er registrert smittet, men fem ansatte har fått påvist smitte, sier Waage.

Testes lørdag

Både ansatte og pasienter er innkalt til testing lørdag.

– Dette er et ledd i håndteringen av smitteutbruddet. For å få kontroll og hindre et større utbrudd tester vi alle ansatte og pasienter på den avdelingen, sier hun.

PASIENTER IVARETAS: Fagdirektør Halfrid Waage ved Sykehuset Telemark sier de vil ivareta pasientens helsebehov. Foto: Sykehuset Telemark

Ifølge fagdirektøren er dette en del av smitterutinen ved sykehuset.

– Vi hadde et møte i utbruddsgruppen vår i går kveld. Der ble det besluttet å innkalle alle ansatte og pasienter til testing. Det er en del av rutinen vår, sier Waage.

– Alle skal få helsehjelp

Sykehuset Telemark skal nå kontrollere inntaket av pasienter på avdelingen det er påvist smitte.

– Vi må styre inntaket slik at vi sikrer at de pasientene som har behov for helsehjelp blir ivaretatt på en god måte, sier Waage.

Fagdirektøren forsikrer at alle som har behov for helsehjelp, skal få det.

– Styrt inntak betyr at vi kan måtte ha en annen pasientflyt, men alle som har behov for helsehjelp skal få det, sier Waage.

Grønt beredskapsnivå

Sykehuset Telemark har for øyeblikket grønt beredskapsnivå.

Ifølge administrerende direktør Tom Helge Rønning er det ikke aktuelt å øke beredskapsnivået.

– Vi har foreløpig ikke vurdert det. Vi har hatt grønt nivå siden begynnelsen av desember. Det har vi for å kontrollere og koordinere aktiviteten på sykehuset og situasjonen vi er i. Vi ser ikke noen grunn til å endre det nå, sier Rønning.