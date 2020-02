Politiet kjørte i retning stedet, men avbrøt utrykningen da situasjonen roet seg ved hjelp av vektere fra hotellet.

To grupper

Ifølge operasjonsleder i Sørøst politidistrikt, Erik Gunnerud, var det full slåsskamp i en periode.

– Vi er i kontakt med vektere som forsøker å skille ungdommene. Flere andre voksne personer forsøker også å hjelpe til, sa han til NRK etter at de fikk melding om hendelsen.

Ingen skal ha blitt alvorlig skadet fysisk, men minst en person ble slått.

Kamphanene skal nå ha forlatt området.

Flere av personene var bortvist fra stedet tidligere på kvelden.

Både lokale og tilreisende var involvert i masseslagsmålet, opplyser politiet.

Kjørte flere personer bort fra stedet

Ifølge hotelldirektør Kristian Samnøen startet slåssingen ved et lokale like i nærheten, i det såkalte «Heishuset». Hendelsen skjedde i forbindelse med et arrangement.

Kristian Samnøen, hotelldirektør ved Rauland høyfjellshotell.

– Det var to grupper som slåss. Jeg kjørte flere personer bort fra stedet, sier han til NRK lørdag kveld.