– Jeg har vært flau over sykdommen min, men det hjelper å være åpen om det.

Martine Sværen (15) fra Horten har den sjeldne hudsykdommen EB Simplex. Sykdommen gir sår og blemmer på kroppen og sterke smerter.

– Det er ganske tøft, men jeg kjenner ikke til noe annet og har lært meg å leve med det, forteller Martine.

15-åringen er en av få i Norge som har sykdommen, men etter at hun opprettet en instagramkonto og begynte dele hverdagen sin, har det blitt litt lettere.

Det finnes ikke noe nasjonalt register over hvor mange som har EB simplex i Norge, men Senter for sjeldne diagnoser har 55 personer med hudsykdommen i sin oversikt.

Deler erfaringer

– Å snakke om sykdommen gjør det lettere å leve med problemene. Jeg får vist at selv om sykdommen er en del av meg, så er den ikke meg, forteller hun.

Martine Sværen er født med den sjeldne sykdommen, men har hatt få andre å dele sine utfordringer med.

STORE SÅR: Som barn var Martine Sværen mye plaget av sår på kroppen. Foto: Privat

– Jeg kjenner bare til en annen i Norge med sykdommen, men oppdaget ei annen jente på TikTok og tok kontakt med henne.

Jenta på TikTok deler sin opplevelser med sykdommen og gjennom henne ble hortensjenta også kjent med unge fra andre land med samme sykdom.

– Jeg har fått flere venner innenfor miljøet som også deler og bestemte meg for å gjøre det samme.

Kort tid etter opprettet hun instagramkontoen; life with eb simplex.

– For to år siden hadde jeg aldri gjort det, men nå synes jeg det er givende. Det har gjort at jeg kan hjelpe andre og det gjør meg stolt, sier Martine.

INSTAGRAM: Martine Sværen viser fram sykdommen sin på sosiale medier. Blemmene kan oppstå på hele kroppen, men føttene er mest utsatt. Foto: Montasje/NRK

Sterke smerter

Og utfordringer hun kan dele, har hun nok av.

– Jeg ble født med store sår på kroppen og har hatt sterke smerter. Til tider er det så vondt at jeg tror jeg skal dø, forteller hun.

I dag er føttene mest utsatt, men hudsykdommen gjør at hun ikke kan spille håndball da slag mot kroppen gjør at huden løsner.

Hun har også blitt mobbet, men det hjalp at hun byttet skole. Spesielt en lærer har blitt en god støtte.

GOD STØTTE: Angela Van Rheen er lærer på Borre ungdomsskole og en god støtte for Martine Sværen. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Da jeg kom hit fikk jeg Angela i gym. Hun er lett å prate med og har aldri pushet meg, men har hjulpet meg når noe har vært vanskelig, forteller Martine.

– Martine hadde det ikke lett da hun kom hit. Hun klaget aldri, men etter at vi pratet litt, fikk jeg en større forståelse av hva hun sliter med, sier Angela Van Rheen.

Støtten fra læreren gjør at hortensjenta har blitt tryggere på seg selv. Noe som er avgjørende for at hun i dag tørr å være åpen om sykdommen sin.

Skaper forståelse

Åpenhet kan være viktig for å skape større forståelse hos de som ikke kjenner sykdommen, sier psykolog Elke Rønningen.

HJELPER: Psykolog Elke Rønningen sier åpenhet kan bidra til fellesskap og forståelse. Foto: Kristine Hellemo

– Da vet de hvorfor du ikke kan være med på alt, eller at det må tas spesielle hensyn.

Fellesskapet med andre i samme situasjon er også viktig, mener psykologen.

– Det å være en del av en flokk kan gi en bekreftelse på at vi er god nok som vi er, selv om vi er annerledes enn andre, sier Rønningen

Martine synes det er godt å kunne gi råd til andre i samme situasjon.

– Jeg har blitt kontaktet av foreldre fra andre land som ikke vet hvordan de skal hjelpe barna sine når de gråter og har store smerter. Da er det fint å kunne gi dem tips om hva de bør og ikke bør gjøre, sier 15-åringen.

Nå ønsker hun å hjelpe andre også videre i livet.

– Jeg tenker å ta psykologi. Jeg vil ha en jobb der jeg kan hjelpe folk, sier Martine Sværen.