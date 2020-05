Mari (29) har bestemt seg – vil bli eggdonor

Tirsdag ble forslag om assistert befruktning for enslige, eggdonasjon, tilbud om NIPT-test, og tidlig ultralyd vedtatt i Stortinget. Eggdonasjon er fremdeles ikke mulig for enslige.

Mot regjeringens vilje fikk Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet flertall på Stortinget.

Allerede har noen meldt seg til å bli donorer. En av dem er Mari Nesland fra Drangedal.

Mari Nesland (29) jobber som sykepleier i fertilitetsavdelingen ved Sykehuset Telemark. Hun ser hver eneste dag kvinner som ikke klarer å få barn uten hjelp. Nå har hun selv bestemt seg for å donere egg.

– Det å få være en del av at noen får oppfylt drømmen sin om å bli mor, er så fint, sier Nesland.

Hun er selv mor til to barn, og det er morsfølelsen hun gjerne vil gi videre til andre.

Kontroversielt

Endringene i bioteknologiloven har vært kontroversielle, og flere stortingsrepresentanter har stemt imot sine partier. Nesland forstår at noen mener dette er kontroversielt og har fulgt med på debatten.

– Jeg jobber med ufrivillige barnløse hver dag. Det sterke ønsket om å bli foreldre. Det å hjelpe dem er det jeg tenker på, sier hun.

Å være eggdonor er ikke anonymt. Nesland er klar over at det en dag kan komme noen på døra som forteller at hun er moren deres.

– Jeg gir bare fra meg eggene mine, men jeg er selvfølgelig med på å skape det barnet. Det er helt greit om noen kommer på døra, sier 29-åringen.

Stor pågang

Pågangen fra kvinner og par som trenger hjelp har vært stor hos fertilitetsklinikker.

– Det har ramlet inn meldinger, sier Jon Hausken.

Han driver fertilitetsklinikker i Haugesund, Stavanger, Oslo og Bergen.

I løpet av døgnet etter tirsdagens avstemming tok 22 kontakt: 14 single kvinner, seks med spørsmål om eggdonasjon og to som ønsket å donere egg. I månedene før saken skulle opp i Stortinget tok 50 personer kontakt.

Mange av dem som ringer klinikkene er klare til å starte behandling. Hausken tror noe skyldes korona.

– Veldig mange av disse er jo par som kanskje allerede har vært i gang i Danmark, men så er grensene stengte. Dermed får vi nok stor pågang nå.

Embryo fra Klinikk Hausken i Haugesund. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Trenger flere ansatte

Han tror ikke at det nødvendigvis alltid kommer til å være sånn. Likevel forventer han mer å gjøre fremover.

– Vi ser at vi kanskje må ansette noen flere folk, sånn at vi kan gi et større tilbud.

Tirsdag sa Hausken til NRK at han var bekymret for at det ville bli vanskelig å få tak i eggdonorer. Det siste døgnets henvendelser har vist at dette kanskje ikke er tilfelle.

– Når vi allerede har henvendelser på at folk vil gi fra seg egg, så blir det kanskje litt enklere enn jeg hadde trodd.

Overlege Øyvind Nytun forteller at rekrutteringsprosessen er i gang og fertilitetsklinikken på St. Olavs hospital allerede har opprettet en sædbank. Foto: Bent Lindsetmo

Heller ikke Øyvind Nytun, overlege ved fertilitetsklinikken på St. Olavs hospital, tror det blir vanskelig å få tak i nok donorer.

– Nå må vi sette inn støtet for å få kvinnene til å donere egg. Utfordringen i starten blir selvsagt at pågangen vil være betydelig større enn det vi klarer å skaffe donorer til.

– Vi har fått mange henvendelser fra pasienter som håper å få komme til behandling hos oss, sier Nytun.

Hva er eggdonasjon? Ekspandér faktaboks Eggdonasjon er prosessen der en kvinne donerer en eller flere eggceller til forskning, eller til befruktning, slik at en annen kvinne kan bli gravid ved hjelp av kunstig befruktning. Et egg donert til en annen kvinne vil vanligvis bli befruktet i et laboratorium og så satt inn i den andre kvinnens livmor. I noen tilfeller fryses det ubefruktede egget og lagres for senere bruk.

Eggdonasjon vil kunne hjelpe et antall norske par med å få barn. Heterofile par, der mannen er infertil, kan få barn ved sæddonasjon, mens dersom kvinnen er infertil har ikke paret fått tilsvarende mulighet inntil nå.

Mange ringer

Også fertilitetsavdelingen ved Sykehuset Telemark har merket pågang.

– Det har allerede begynt å komme henvisninger. Fra både enslige og forespørseler om eggdonasjon, sier Hans Ivar Hanevik, medisinsk ansvarlig ved Fertilitetsavdelingen Sør, Sykehuset Telemark.

– Vi har også merket en oppsving i telefonforespørsler. Mange ringer og er på jakt etter informasjon, sier Hanevik.

Medicus driver fertilitetsklinikker i tre byer i Norge. De opplyser til NRK at rundt 300 personer har meldt seg på webinar og e-post liste de siste to dagene for å få mer informasjon.

– Jeg har ikke konkrete tall, men vi har også mange som har lurt på om de kan bli eggdonor hos oss, sier Magnus Sørdal, daglig leder i Medicus.

Glade for endringene

I Danmark gleder de seg over endringene i bioteknologiloven, forteller Kathrine Birch Pedersen. Hun er medisinsk direktør og klinikksjef for de to Stork-klinikkene i Danmark.

Det foretas cirka 40.000 behandlinger av IVF og eggdonasjonsbehandling hvert år.

Kathrine Birch Petersen, klinikksjef for Stork-klinikkene i Danmark. Foto: PRESSE / Stork Fertilitetsklinikk

20 til 30 prosent av Stork-klinikkenes pasienter har til nå vært norske, og det er sannsynlig at tallet vil synke etter lovendringen. Men det bekymrer ikke klinikksjefen.

– Vi vil selvfølgelig gjerne hjelpe norske kvinner og norske par med å danne familie, men vi synes det er gledelig at de nå kan få behandling i eget land, understreker Pedersen.