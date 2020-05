Mann skadet i traktorulykke

Ulykken skjedde ved 09.30-tiden lørdag morges og ambulanse og politiet rykket ut til en gård på Skjelbred i Skien. Hvordan ulykken skjedde, vet politiet ikke.

– En mann er skadet. Jeg vet ikke hvor alvorlig dette er, sier operasjonsleder Merete Kvaal i Sør-Øst politidistrikt.

Hun sier at det ikke er noen som har sett selve hendelsen, men at politiet har snakket med personer i nærheten.

–Det er grunn til å tro at han var på utsiden av traktoren. Han var alene, sier Kvaal.

Ikke luftambulanse likevel

Politiet meldte at luftambulansen var på vei for frakte mannen til et sykehus i Oslo, men opplyste senere at han ble kjørt i ambulanse til sykehuset i Skien. Han skal ha vært våken da legebilen kom til stedet, sier Kvaal.

Merete Kvaal sier Arbeidstilsynet er varslet om ulykken, men vet ikke om dette dreier seg om en arbeidsulykke.

Saken oppdateres