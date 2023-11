Mann pågrepet og mistenkt for drap i Porsgrunn

– Vi fikk melding cirka ved halv ett tida i natt om en hendelse og politiet rykka ut til stedet. Der har vi pågrepet en mann, sier politiinspektør Magnar Pedersen i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

– Den som var skadd ble noe senere erklært død på sykehus. Det er der vi står i innledninga av etterforskningen av et drap, sier Pedersen.

Det var VG som først meldte om saken.

Relasjon mellom de to

Politiet sier at de to var gift, og at det er snakk om unge mennesker.

– Vi har innledet en etterforskning hvor vi har sikra åstedet, sikret og pågrepet den vi mener er gjerningspersonen, med skjellig grunn til mistanke. Vi gjøre tekniske undersøkelser, og skal gjøre avhør av den pågrepne, sier Pedersen.

Det er ikke kjent hva den pågrepne selv sier om saken.