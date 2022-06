Mann pågrepet i skogen etter politijakt

Politiet begynte i formiddag å lete etter en person som kjørte fra politiet i Sande.

Mannen stanset ikke da politiet hadde kontroll av personbiler og han er mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand i Sande klokken 10.18.

Politiet satt inn flere patruljer i søket, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

Politiet fant etter hvert bilen, men da mannen hadde stukket av til fots. De hadde samtidig kontakt med han på telefon.

Like etter klokken 12.30 melder politiet at de hadde kontroll mannen. Han ble funnet i skogen med hjelp av helikopter og hundepatrulje.

– Han opplyser selv at han har falt i terrenget og blir når sett til av ambulansepersonell, sier operasjonsleder Espen Reite, operasjonsleder Sør-Øst politidistrikt.

Ifølge et vitne VG har snakket med hadde politiet bevæpnet seg og det var minst syv politibiler og to helikopter i letingen. Vitnet så også at de la ned spikermatter.

Tidligere på dagen skal mannen ha truet en annen bilist etter en trafikkulykke i Drammen, der han var passasjer i en bilene som var involvert, ifølge politiet.

Helikoptre over skolen

Jakten på mannen skjedde blant annet i nærheten av Selvik barneskole i Sande. Det ble et annerledes friminutt for elevene ved skolen.

Ifølge rektor, Tom Rune Gravningen, fulgte barna spent med da seks-syv politibiler samlet seg rett utenfor skolegården.

– Like etter at aksjonen startet var det vaktpost rett på utsiden, elevene var nysgjerrige på det, forteller Gravningen.

Rektor på Selvik barneskole, Tom Rune Gravingen. Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

Skolen fikk raskt vite at politiaksjonen ikke var en fare for dem, og ifølge rektor slo elevene seg til ro med det.

– Det var litt spørsmål med en gang, og nysgjerrighet rundt det. Men de fikk vite at det ikke var noen fare så var det greit.

To politihelikoptre har sirkulert over skolen, men når NRK snakker med Gravningen var det kun et helikopter han kunne se. Det hadde beveget seg lenger bort.

Informerte foreldrene

En forelder ringte til Gravningen akkurat i det han sendte ut en SMS om situasjonen til alle foresatte.

– Jeg håper foreldrene har følt at de har fått informasjon underveis. Jeg har prøvd å skrive det jeg veit hele tiden, også informerer vi fortløpende.

– Hvordan har denne opplevelsen vært for deg som rektor?

– Det er et typisk eksempel på at man aldri vet hva man kommer til i denne bransjen, på en arbeidsdag. Jeg synes det har fungert veldig godt, vi har fått god informasjon og funnet gode løsninger på det som oppstod, og ivaretatt ungene på en god måte, og det er det viktigste.

Foreløpig ser det ut til at resten av skoledagen går som normalt.