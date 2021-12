Mann pågrepet for drap på Nerid Høiness

Politiet i Laos har i dag gitt beskjed til politiet i Tønsberg om at de har pågrepet en mann og siktet han for drap på Nerid Høiness fra Nøtterøy.

Mannen skal ha blitt pågrepet den 20. november i Laos i år.

Nerid var 30 år da hun ble meldt savnet i Laos i desember 2019. Hun ble funnet drept februar 2020.

Hennes kjæreste ble den gang mistenkt for drapet og er den samme personen som nå er pågrepet.

PÅGREPET: Ogu Hiroyuki er siktet og pågrepet for drapet på Nerid Høiness fra Nøtterøy. Foto: Interpol

Myndighetene i Laos håndterer den videre rettsprosessen i henhold til Laos sitt lovverk, skriver politiet i en pressemelding.

De pårørende i Norge er orientert.

– Det er en enorm lettelse, sier mor Ellen Høiness til NRK.

Egeninnsats fra pårørende

Seksjonsleder for etterforskning i politiet i Tønsberg, Knut Erik Ågrav forteller at de pårørende har gjort en solid egeninnsats for å finne opplysninger om hvor den siktede har oppholdt seg.

– De pårørende har gitt sitt bidrag på både å få opplysninger og å finne opplysninger om hvor gjerningsmannen har oppholdt seg.

Ågrav kan ikke si noe om hvordan mannen stiller seg til siktelsen eller hva han har forklart.

– Vi vil spørre om den type opplysninger slik at vi kan følge opp med de pårørende.

Politiet i Tønsberg vil videre i dag forsøke å få flere opplysninger om saken.

– Århundrets julepresang

– Jeg har kjempet for dette i nesten to år, sier Høiness og legger til at dette kanskje er århundrets julepresang.

I dag tidlig banket det på døren til familien på Nøtterøy i Færder kommune. Der sto politiet, blant annet kontaktpersonen familien har hatt i denne saken, Jørgen Haave.

– Han har vist et veldig sterkt personlig engasjement i denne saken, og han drømte om denne dagen da han kunne kjøre ut hit og gi meg denne beskjeden.

Da hun så at det var han som banket på døra var det første hun tenkte at den siktede mannen var pågrepet.

– Og det kunne han bekrefte.

Håper på svar

Nå håper hun at det blir en ryddig rettssak i Laos, og at familien har mulighet til å følge denne rettssaken.

Hun håper også å få svar på hva som har skjedd med datteren.

– Men dette er nok ikke jordas ærligste mann, så jeg får se om jeg får disse svarene noen gang, men det er jo lov å håpe, avslutter hun.