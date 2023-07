Mann pågrepet etter knivstikking i Sandefjord

Mannen ble pågrepet nylig, sier politistasjonssjef Siw Thokle i Sandefjord torsdag ettermiddag. Han er siktet for kroppsskade.

Hun sier pågripelsen skjedde udramatisk.

– Vi oppsøkte personen og fikk han med oss, sier Thokle.

Skal avhøre mannen

Politiet visste tidligere ikke hvor hendelsen hadde skjedd, men Thokle sier de har fått opplysninger om hvor åstedet er.

Onsdag kveld rykket politiet ut etter melding om at en person hadde problemer. Da de kom fram, viste det seg at en mann hadde et stikk i ryggen som var påført med en skarp gjenstand, fortalte innsatsleder Jon Terje Stäheli i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Thokle sier den siktede mannen skal avhøres. Politiet skal også gjøre kriminaltekniske undersøkelser.

Kjenner ikke motiv

Hun sier politiet ikke kjenner til hva slags relasjon det er mellom den siktede og fornærmede i saken.

– Hva førte dere fram til denne mannen?

– Det er summen av opplysninger, både etter vitneavhør vi har tatt, tips fra publikum og ikke minst avhør av den fornærmede.

Politiet gikk tidligere i dag ut og ba folk som hadde sett noe om å ta kontakt.

– Vet dere hva som var bakgrunnen for hendelsen?

– Nei, foreløpig har vi ikke noe motiv.