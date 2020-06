Mann gikk til angrep på gatekjøkken – siktet for hatkriminalitet

Tirsdag kveld dukket mannen i 20-årene opp på gatekjøkkenet i Langesund i Telemark.

Han mente noen pyntegjenstander inne i lokalet var en fornærmelse.

«That's an abomination of christ», skrek han før han kastet gjenstandene i gulvet.

Det var disse pyntegjenstandene mannen reagerte på. Han veltet dem og sparket dem. Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Truet og kastet gjenstander

Sam Houlali er sønn av eieren av gatekjøkkenet. Han var der for å hjelpe faren da den engelskspråklige mannen gikk til angrep.

Både Houlali og faren fikk flere gjenstander kastet mot seg. Blant annet en stol som førte til en skade i armen.

I tillegg ble de spyttet på og fikk flere hatefulle ytringer rettet mot seg.

Gjerningsmannen kastet en stol i armen på Sam Houlali. Foto: Privat

– Jeg er sjokkert over det som skjedde. Man ser jo sånne ting på YouTube, men det er noe annet når du står i det, sier Houlali.

– Jeg var aller mest redd for at han hadde våpen. Han tok etter noe i lomma flere ganger og var veldig aggressiv.

Han forteller at ingen av dem har sett mannen før eller opplevd noe lignende.

Sønnen er glad han holdt hodet kaldt. Han kjenner godt til farens kameraovervåkning, og forsøkte å holde mannen innenfor det området.

Houlali rakk også å ta noen sekunder med video av mannen på utsiden. Så forlot gjerningsmannen stedet.

Filmet gjerningsmannen

Siktet for hatkriminalitet

Mannen skal også ha kommet med drapstrusler mot Houlali og faren. «I'm going to kill you» og «You piece of shit», skrek han, ifølge politiet.

Nå er han siktet for trusler og hatefulle ytringer.

– Politiet ser svært alvorlig på saker som dette. Vi oppfordrer alle som opplever rasistisk motivert vold eller ytringer om å anmelde, sier politiadvokat Camilla Granstrøm.

Da politiet oppsøkte mannen for å pågripe ham, kom han med flere hatefulle ytringer, opplyser hun. Disse var rettet mot muslimer og svarte.

Granstrøm sier mannen ikke er tilknyttet noe nettverk. Han er ikke domfelt tidligere, og er løslatt mot meldeplikt.

Han har ikke ønsket å forklare seg for politiet.